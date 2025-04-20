Denizhan Iğdır Anma Kupası Sonuçlandı

Sualtı ragbisinde İzmir'de düzenlenen Denizhan Iğdır Anma Kupası tamamlandı.

Havuz İzmir'deki organizasyonda beşer kadın ve erkek takımı mücadele etti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor A Takımı'nın birinciliği elde ettiği kadınlarda Ege Üniversitesi ikinci, İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor (İZGEM) de üçüncü oldu.

Erkeklerde ise ilk 3 sıra Ege Üniversitesi A, Ege Üniversitesi B ve İZGEM A Takımı'ndan oluştu.