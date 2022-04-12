Denizli'de 3 takım 3 farklı şampiyonada mücadele edecek - Son Dakika
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Denizli'de 3 takım 3 farklı şampiyonada mücadele edecek

12.04.2022 10:04
Denizli'de 3 takım 3 farklı şampiyonada mücadele edecek

Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde bu sezon kurulan U-16 ve U-18 Kız Basketbol Takımları ile U-18 Erkek Basketbol Takımı kategorilerinde elde ettikleri sonuçlarla Denizli'yi 3 farklı düzenlenecek şampiyonluk yarışmalarında temsil edecek.

Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde bu sezon kurulan U-16 ve U-18 Kız Basketbol Takımları ile U-18 Erkek Basketbol Takımı kategorilerinde elde ettikleri sonuçlarla Denizli'yi 3 farklı düzenlenecek şampiyonluk yarışmalarında temsil edecek.

Merkezefendi Belediyesi spora ve sporcuya katkı sağlamaya devam ediyor. U-16 Kız Basketbol Takımı Denizli'de namaglup şampiyon olarak Ege Bölgesi Şampiyonası'na katıldı. Bu şampiyonada oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyerek şampiyon olan kız basketbol takımı Ordu'da düzenlenen Anadolu Şampiyonası'na yükseldi. Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U-16 Kız Basketbol Takımı Anadolu Şampiyonası'nda elde ettiği sonuçlar ile İzmir'de düzenlenecek olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U-18 Kız Basketbol Takımı ise Denizli ve bölge elemelerinde namaglup şampiyonluk sevinci yaşayarak Anadolu Şampiyonası'nda mücadele edecek. U-18 Erkek Basketbol Takımı da Malatya'da gerçekleştirilecek olan Erkekler Anadolu Şampiyonası'na katılacak.

"Üç takımımızı da yürekten kutluyorum"

Alt yapıya desteklerin her zaman devam edeceğini ve Merkezefendi'yi sporun merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemizde ve şehrimizde basketbolun geleceğinin emin ellerde olduğunu, altyapı yatırımlarımızın ne kadar yerinde olduğunu başarılarıyla ispatlayan üç takımımızı da yürekten kutluyorum. Pırıl pırıl gençlerimiz her şeyi başarabilecek güç, yetenek ve çalışma azmine sahip. Bu jenerasyon Türk basketboluna Merkezefendi'mizin, Denizli'mizin damgasını vuracak. Şampiyonalara katılmaya hak kazanan gençlerimizin yolu açık olsun, bu başarılarının devamı her zaman gelsin" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli'de 3 takım 3 farklı şampiyonada mücadele edecek
Denizli'de 3 takım 3 farklı şampiyonada mücadele edecek
Denizli'de 3 takım 3 farklı şampiyonada mücadele edecek

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Merkezefendi, basketbol, gençlik, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizli'de 3 takım 3 farklı şampiyonada mücadele edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de 3 takım 3 farklı şampiyonada mücadele edecek - Son Dakika
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