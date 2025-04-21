Denizli\'de Karate Şampiyonası Heyecanı

Okul Sporları Karate Yıldızlar ve Küçükler Grup Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 15 ilden 330 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Yarışmaları farklı Branşlarda devam ediyor. 19-20 Nisan 2025 tarihleri arasında Denizli, Karate Yıldızlar ve Küçükler Grup Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda, 15 farklı ilden 330 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuva büyük bir heyecana sahne oldu. iki gün süren karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada, Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporcular da belirlendi. Dereceye giren sporculara madalyalar, Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Pelin Yalçın, Şube Müdürü Tayfun Güven ile Karate İl Temsilcisi Hacer Taştekin tarafından takdim edildi. Dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasında illerini temsil etme hakkı kazandı. - DENİZLİ