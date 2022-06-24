Denizli'de U12 Şeref Varol Ligi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de U12 Şeref Varol Ligi başladı

24.06.2022 09:36
Denizli'de U12 Şeref Varol Ligi başladı

Denizli'de faaliyet gösteren 30 amatör futbol takımının katıldığı Şeref Varol U12 Ligi, yapılan ilk başlama vuruşuyla başladı.

Denizli'de faaliyet gösteren 30 amatör futbol takımının katıldığı Şeref Varol U12 Ligi, yapılan ilk başlama vuruşuyla başladı.

Akkonak Stadı'nda yapılan törene Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, yönetim kurulu üyeleri, kulüp yönetici, antrenör ve futbolcular ile lige adı verilen Denizli ASKF'nin Kuruluşunda büyük emeği bulunan, Denizli'de amatör sporun duayenlerinden Şeref Varol katıldı.

Düzenlenen törende bir konuşma yapan Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya lige adı verilen Şeref Varol'un Denizli'de futbola büyük katkı verdiğini ve gelişmesi için büyük çabalar sarf ettiğine dikkat çekerek, "Bu gün değerli büyüğümüz Şeref Varol ile birlikte olmaktan ve lige onun adını vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlerin de değerli büyüğümüz Şeref Varol gibi başarılı olacağınıza inanıyorum" dedi.

Lige ismi verilen Şeref Varol da şu anda antrenör yada yönetici olarak görev yapan bir çok tecrübeli ismin zamanında kendileri gibi küçük bir çocuk olduğunu belirterek "Ben bu günlerin hayalini kurarak bu arkadaşlara sporu sevdirdim. Maçlarını takip ettim. Şampiyonluk maçlarını şehir stadında oynattırdım. Bu gün aldığım bilgiye göre u12 ligine 30 takım iştirak etmiş ben bundan dolayı çok gurur duyuyorum hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmalar sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Daha sonra Şeref Varol ile Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya birlikte Akkonakspor – Beşyıldızspor maçının başlama vuruşunu yaparak ligi başlattılar.Ligin ilk haftasında çekişmeli karşılaşmalar oynandı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Altın dişli sahte savcı dolandırdığı paralarla eğlenirken yakalandı Altın dişli sahte savcı dolandırdığı paralarla eğlenirken yakalandı 24 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı 24 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
Kaynak: İHA

Ayşe Sarıkaya, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de U12 Şeref Varol Ligi başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:34 Marmaris'te yangın ilçe merkezine ulaştı! Yollar trafiğe kapatıldı
09:31 Yemeği yiyen adam parasını ödemeyince lokanta sahibi deliye döndü! Tartışma yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü
09:18 Marmaris'te ormanlar kül olmaya devam ediyor! Günün ilk ışıklarıyla acı tablo gün yüzüne çıktı
09:15 Dünya Kupası'nda oyuncu havuzu genişledi! Fazladan 96 oyuncu daha kadrolarda şans bulacak
09:13 Mastürbasyon yapan adam az kalsın ölüyordu! Bilinmeyen tehlikesi ortaya çıktı
01:00 CHP'li başkanın "Gece görüşlü helikopterler envanterde yok" sözlerine Bakan Soylu'dan sert çıkış
00:59 Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaşan OGM kritik saat aralığını verdi
00:37 Türkiye Futbol Federasyonu, 2 yıl daha beIN Sports ile sözleşme imzaladı
23:53 Nijeryalı eski senatör ve eşi organ ticareti için 18 yaşındaki çocuğu Birleşik Krallık'a gönderirken yakalandı
23:41 ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'dan tamamen çekime kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 09:44:15. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de U12 Şeref Varol Ligi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement