TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta şampiyon olarak 3. Lige yükselen Denizli İdmanyurdu'nda belirsizlik devam ediyor. Kulübün ilgisizlik nedeniyle satılması gündemdeki yerini koruyor.

2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Ligde Şampiyon olarak 3. Lige yükselen ve Denizlispor'un BAL'a düşmesi nedeniyle şehrin tek profesyonel takımı olan Denizli İdmanyurdu'da belirsizlik devam ediyor.

Kulüp yönetiminden alınan bilgilere göre takıma gereken desteğin verilmediği belirtilerek kulübün satılması, el değiştirmesi sürecinin devam ettiği ifade edildi. Takımın 3. Lige hazırlık süreci için hemen hareket edilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada "Zaman geçiyor. Bir an önce karar verilmeli. Yeniden yapılanma, transfer süreci gibi konular acil bizi bekliyor. O yüzden futbolseverlerden şehrin ileri gelenlerinden, şehrin yönetiminden sorumlu olanlardan ilgi bekliyoruz. Aksi takdirde takımı satmak zorunda kalacak ve Denizli'nin tek profesyonel takımının da göz göre göre yok olmasını izleyeceğiz" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ