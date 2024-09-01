Denizli İdmanyurdu, tecrübeli sağ bek oyuncusu Semih Ceylan\'ı kadrosuna kattı

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Denizli'yi yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edecek olan Denizli İdmanyurdu, son olarak 12 Bingölspor'da forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli sağ bek oyuncusu Semih Ceylan'ı kadrosuna dahil etti.

Denizli'yi BAL 7. Grupta temsil edecek olan ve hedefini üst sıralar olarak belirleyen Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı siyahlılar Gürellerspor; Polatlıspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Edirnespor, Kızılcabölükspor, Denizli Büyükşehir Belediyespor, Menemen FK, Afyonspor, Ergene Velimeşespor, Düzcespor, Edirnespor, Sapancaspor ve 12 Bingölspor gibi takımlarda forma giyen çeşitli başarılara imza atan deneyimli sağ bek oyuncusu Semih Ceylan'ı transfer etti. Kulüp binasında yapılan imza törenine Kulüp Başkanı İbrahim Gürel, Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan tecrübeli futbolcu Semih Ceylan, hedefi olan bir kulübe geldiği için mutlu ve gururlu olduğunu belirterek; "İnşallah bende takımın hedefleri doğrultusunda başarısına katkı sağlamaya geldim. Burada çok güzel bir yapılanma var. İnşallah hep birlikte taraftarlarımızın da desteği ile başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum" dedi. - DENİZLİ