Denizli Yüzme Takımından Büyük Başarı - Son Dakika
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Denizli Yüzme Takımından Büyük Başarı

Denizli Yüzme Takımından Büyük Başarı

İbrahim Burhan 800m ve 1500m'de altın, Emine Doğa Aktaş 1500m'de bronz madalya kazandı.

31.12.2024 13:03
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Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri ve Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası Yarışlarında Denizli'yi temsil eden İbrahim Burhan, 800 metre ve bin 500 metrede altın madalya kazandı. Emine Doğa Aktaş ise bin 500 metrede kürsüde yer alarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Denizlili yüzmeciler 2024 yılının son yarışında Gaziantep'te mücadele etti. 20-28 Aralık 2024 tarihleri arasında Gaziantep'te yapılan Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri ve Kısa Kulvar Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye'nin gelecekteki yıldız adayları olan en iyi sporcular yarıştı. Denizli'den yarışmalara katılan İbrahim Burhan, 13 Yaş Türkiye Şampiyonasında 800 metre serbest ve bin 500 metre serbest kategorilerinde altın madalyanın sahibi oldu. Denizli'den yarışmalara katılan Emine Doğa Aktaş, ise bin 500 metre serbestte üçüncü olarak bronz madalyayı boynuna geçiren genç sporcu, 400 metre serbestte ise yarışmayı dördüncü tamamladı. 2024 yılının en iyi çıkış gösteren sporcuları arasında gösterilen Emine Doğa Aktaş, yıl içinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Yüzme Yarışlarında Bakü'den altın madalya ile dönmüştü.

"Yüzmedeki başarılar çalışmanın eseri"

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörleri Yusuf Başar ve Çiğdem Ekmekçi'nin çalıştırdığı her iki sporcu, performanslarını yükseltmeye devam ediyor. 2024 yılının kendileri için başarılı bir yıl olarak geride kaldığını belirten Antrenörler Ekmekçi ve Başar, yeni yılda alt yapıdan yetişen sporcularla birlikte Denizli'yi ulusal ve uluslararası yarışmalarda en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

Gaziantep'ten başarılı sonuçlarla dönen Denizlili sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman arayarak kutladı. Sporcular İbrahim Burhan ve Emine Doğa Aktaş'ın yıl boyunca elde ettikleri başarıların tesadüf olmadığını, disiplinli ve programlı çalışmanın eseri olduğunu belirten İlman, başarılarla gurur duyduklarını söyleyerek başarıda pay sahibi antrenörler Yusuf Başar ve Çiğdem Ekmekçi'yi emeklerinden dolayı tebrik etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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