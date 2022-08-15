Bileğinin gücüyle engellere karşı mücadele veren genç sporcu, milli forma için çalışıyor - Son Dakika
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Bileğinin gücüyle engellere karşı mücadele veren genç sporcu, milli forma için çalışıyor

15.08.2022 12:00
Bileğinin gücüyle engellere karşı mücadele veren genç sporcu, milli forma için çalışıyor

Denizlili bedensel engelli Süleyman Gülnar, bir yıl önce başladığı bilek güreşi sporunda ulusal şampiyonalarda elde ettiği dereceleri milli formayla yurt dışına taşımak istiyor.

Denizlili bedensel engelli Süleyman Gülnar, bir yıl önce başladığı bilek güreşi sporunda ulusal şampiyonalarda elde ettiği dereceleri milli formayla yurt dışına taşımak istiyor.

Babadağ ilçesine bağlı Ahıllı Mahallesi'nde yaşayan, doğuştan yürüme bozukluğu ve çeşitli engelleri bulunan 19 yaşındaki Süleyman Gülnar, 2021 yılında bocce sporuyla ilgilenmeye başladı.

Denizli Engelliler Spor Kulübünde antrenörler tarafından bilek güreşine yönlendirilen Gülnar, tutkuyla bağlandığı bu sporda kendisini hızla geliştirdi.

Gülnar, Çankırı'da 29 Temmuz 2021'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda üçüncülüğü kazandı.

Karabük'te 12 Mart 2022'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da sol kol 55 kilogram kategorisinde ikinci olan Gülnar, milli takıma girmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Süleyman Gülnar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bocce oynadığı sırada ellerinin güçlü olduğunu gören bir hocasının kendisini bu spora yönlendirdiğini, evinin deposuna kurduğu kondisyon bisikleti, ağırlıklar ve çatıya astığı iple çalışmalara başladığını söyledi.

Günde 12-13 saat çalıştığını ifade eden Gülnar, şöyle devam etti:

"Öncelikle bisikletle ısınmayı yapıyorum. Isınmayı yaptıktan sonra balkonda lastikle bileklerimi ısındırıyorum. Sonra hocamın bana yazdığı program dahilinde hareketleri yapmaya başlıyorum. Haftada bir gün salona gidiyorum. Orada bilek güreşi ve teknik antrenman yapıyorum. Sürekli çalışmamız gerekiyor. Koskoca bir yılımızı emek vererek harcıyoruz. İpe tırmanıyorum. İpte asılı kalıyorum uzun bir süre, kalabildiğim kadarıyla. Bunun dışında ağırlıklarla çalışıyorum."

Çalışma ortamının yetersiz olduğunu, malzeme eksiğinin bulunduğunu aktaran Gülnar, tüm zorluklara rağmen yılmadığını anlattı.

"Kendime güveniyorum"

Avrupa ve dünya şampiyonaları seçmelerinde başarılı olmak istediğini dile getiren Gülnar, şöyle konuştu:

"Hedefim milli takıma gitmek. Bunu başarmak istiyorum. Daha iyi şartlarda çalışsam eminim çok daha iyi yerlere gelebilirim. Kendime güveniyorum. Milli takım formasını giymek için çok çalışıyorum, yılmıyorum. Aksine zorluklar beni daha çok ateşliyor. Daha çok hırslanıyorum. Yapamadığım şeyleri daha iyi yapmak için çok çabalıyorum. Çok daha iyi yerlere geleceğim ve milli takım formasını da giyeceğim."

Anne Zeliha Çetin ise oğlu ile gurur duyduğunu belirterek, "Biraz zor imkanlarla, köy yerinde çalışmaya devam ediyoruz. Maddi ve manevi, elimizden gelen destekleri vermeye çalışıyoruz. Gece gündüz çalışıyor. Oğlum daha iyi şartlarda çalışabilirse Türkiye birincisi olacağına eminim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Karabük, Türkiye, Spor, Son Dakika

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