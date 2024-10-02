Denswil'in Kas Yaralanması Tespit Edildi

Spor

Trabzonspor, Stefano Denswil'in sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor, Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'in yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi. - TRABZON