DEPSAŞ Enerji As, Trabzon'u 43-34 yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında DEPSAŞ Enerji As, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 43-34 yendi.
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 22-10 önde tamamlayan ev sahibi takım, sahadan 43-34 galip ayrıldı.
Ligde DEPSAŞ Enerji As 5. galibiyetini elde ederken, Trabzon Büyükşehir Belediyespor 4. mağlubiyetini yaşadı.
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