DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları\'nda 6 Madalya Kazandı

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DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda 6 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Kulüp sporcularından Yusuf Badem altın madalya kazanırken, İbrahim Öter ve Beyza Karabulut gümüş madalya elde etti. Aysel Nur Sağlık, Emre Talha Evin ve Hamza Osman Aydoğan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda (Multi European Games Taekwondo 2024) DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, adeta fırtına gibi esti. Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun ev sahipliğinde, 37 ülkeden bin 500 sporcunun katılımıyla Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyon, 3 gün boyunca süren heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) sorumluluğunda Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda, DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcuları çıktıkları müsabakalarda toplamda 6 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Yusuf Badem'den altın madalya

Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda Gençler 59 kiloda mücadele eden Yusuf Badem, 2. gün çıktığı müsabakalarda tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Badem, bu üstün başarısıyla Türkiye'yi Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. Kulüp sporcularından 63 kiloda büyükler kategorisinde mücadele eden İbrahim Öter, final müsabakasında yenilerek gümüş madalya aldı. Aynı şekilde, büyükler kategorisinde 62 kiloda mücadele eden Beyza Karabulut da üstün performans sergilemesine rağmen finalde rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı. Her iki sporcu da Avrupa Şampiyonası için kota almayı başardı.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecekler

Oyunlarda başarılı mücadeleler sergileyen DEPSAŞ Enerji sporcularından Aysel Nur Sağlık, Emre Talha Evin ve Hamza Osman Aydoğan ise bronz madalya kazanarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Bu sporcular da aldıkları derecelerle Türkiye'yi Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandılar.

"Disiplin ve azmin zaferi"

Sporcuların elde ettiği başarılara ilişkin açıklamalarda bulunan DEPSAŞ Enerji Sportif Direktörü Mehmet İpek, "Sporcularımızın gösterdiği performans ve elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz. Altı sporcumuz Avrupa Şampiyonası vizesi almış durumda. Bu başarı, disiplinli çalışma ve azmin bir sonucudur. Sporcularımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Gelecek müsabakalarda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, uluslararası arenada daha fazla başarı elde etmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi. - ŞANLIURFA