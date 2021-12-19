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Derbi maçın ardından - Son Dakika

Derbi maçın ardından

19.12.2021 22:09
Derbi maçın ardından

Spor Toto Süper Lig'deki derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli, iyi oynamalarına rağmen galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'deki derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli, iyi oynamalarına rağmen galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.

Karaveli karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Güzel bir futbol akşamı olduğunu düşünüyoruz. Kayseri maçından sonra planladığımız her şey kazanmak üzerineydi istediğimiz birçok şey oldu." dedi.

Fenerbahçe'nin hızlı hücum geçişlerine karşı alan savunması tercihiyle başladıklarını belirten Karaveli, "Gol yedik, oyunun başlangıcı iyiydi. Yediğimiz gole kadar iyi gitti. Yediğimiz golden sonra aynı oyunu devam ettirdik. Benim için kıymetli olan vazgeçmeden devam etmekti. Attığımız gol bizi canlandırdı. Devre bitene kadar böyle süreceğini düşünürken beraberce yediğimiz bir gol oldu. Yediğimiz gol bütün oyuncuları ilgilendirir." ifadelerini kullandı.

Rakipleri karşısında ilk yarıyı 2-1 geride tamamladıktan sonra ikinci yarıya Oğuzhan Özyakup değişikliğiyle başladıklarını hatırlatan Karaveli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta Oğuzhan ve Güven değişikliğinin sonuca katkısı olmuştu. Rakip karşısında biraz daha ileriye gitmemiz gerekiyordu. Santrforumuz tek kalıyordu, Oğuzhan'ın ona yaklaşmasını istedik. Topa sahip olma konusunda işler daha iyi gitti, pozisyonlar bulmaya başladık. Rakip yarı alanda daha etkili olmaya başladık. Devre arasında oyunculara kalemizde bir gol daha olmazsa maçın 2-2 veya 3-2 lehimize gidebileceğini söylemiştim. Güzel hazırlanmış bir gol attık."

Maçı kazanmasalar da oyunun galibi kendileri olduğunu anlatan Karaveli, "Belirlediğimiz bir şey vardı, topa sahip olma ve hızlı yön değiştirmeler gibi. Rakibin kenarlarında boşluklar olduğunu görmüştük. Anlattığım gol pozisyonu benzer pozisyondu. Golle sonuçlanması bizim için güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karaveli, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonuyla ilgili soruyu ise "Penaltıyı göremedim. Hakemin kararlarını değerlendiren TFF'de bir kurul var, bunu değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Devam edip etmeyeceği konusu

Taraftarların devam etmesi yönünde istekte bulunduğu ve yeni bir teknik direktörün gelmesi halinde yardımcısı olacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Karaveli, şunları söyledi:

"Taraftarın sahip çıkışı beni çok mutlu ediyor, keyif veriyor. Harika bir şey. Bu sahip çıkmanın sadece iki haftadır alınan sonuçla ve oyunla bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş geçmişinden beri öz kaynağıyla var olan, başarılı olan kulüptür. Öz kaynaktan gelen biri olduğum için, hem futbolcu hem antrenör olarak yetişen biri olduğum için sahip çıkmanın buna bağlı olduğunu düşünüyorum."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna kendisine güvendikleri için teşekkür eden Karaveli, "Böyle zor zamanda bana bu görevi vermeleri, inanmaları benim için harika bir şey, onur duydum. Çok da sorumluluk yükleyen bir şey. Hiç saklamayacağım gerçekten çok heyecanlıyım. Bir önceki maça çıkarken de bu maçta da son derece heyecanlıydım." diye konuştu.

"Göreve talip miyim?" diyen Karaveli, "Ben şuna talibim: futbolun içinde kalmaya, antrenörlük yapmaya, genç insanların hayatına dokunmaya talibim. Ülke futbolunu biraz daha iyi hale getirmeye talibim. Oyunun daha temiz oynanmasına talibim. Beşiktaş başkanı ve yönetim kurulu bana nerede olacağımı söylerse ben yarın orada olacağım. Hiçbir şey değişmeyecek. Aynı heyecanla, aynı keyifle devam edeceğim. Bana görev verirlerse, yeni teknik direktör ona yardımcı olacağıma inanırsa tabii ki çalışırım. Beşiktaş Kulübü ne görev verirse sonuna kadar bunu yapmaya gayret ederim." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ın kültüründe vazgeçmek yoktur"

Takımda iyi bir enerjinin olduğunu kaydeden Karaveli, "Beşiktaş'ın kültüründe vazgeçmek yoktur. Bir kırılma gerekiyordu, belki o kırılmaya biz denk geldik. Umarım seyircisini çok daha fazla mutlu eden sonuçlarla Beşiktaş Beşiktaşlılığına devam eder." şeklinde konuştu.

Geçen hafta Yukatel Kayserispor maçında ilk 11'de oynattığı Serdar Saatçı'yı derbi maçta neden oynatmadığı yönündeki soruyu Karaveli, "Serdar'ı korumayı düşündüm. İyi oynadığı maçın üzerine çok problemli Fenerbahçe maçı geleceğe dönük sıkıntı olabilirdi. Derbide daha tecrübeli Necip'i düşündük. Serdar, Rıdvan ve Ersin gibi Beşiktaş'ın geleceğidir." diye yanıtladı.

Kendisi gibi altyapılarda, akademilerde emek veren çok sayıda ismin olduğunu anlatan Karaveli, "Çok değerli arkadaşlarım var. Ülkenin her yanında çok değerli insanlar var. Kendi adama bu ülkenin gençlerine inanmaktan vazgeçmeyeceğim. Spor kamuoyu da futbolun emekçilerine inanmaktan vazgeçmesin. Bu ülkenin futbolunu çok daha iyi yere taşıyabiliriz. O insanlara inanmaktan, güvenmekten vazgeçmeyin." diyerek sözlerini tamamladı.

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Derbi maçın ardından - Son Dakika Spor


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