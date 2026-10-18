Derbide Beşiktaş 83-80'lik skorla Galatasaray'ı geçti, Furkan Korkmaz 18 sayı attı - Son Dakika
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Derbide Beşiktaş 83-80'lik skorla Galatasaray'ı geçti, Furkan Korkmaz 18 sayı attı

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Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 83-80 yendi. Furkan Korkmaz'ın 18 sayı attığı maçta Galatasaray'ın yeni başantrenörü Manuchar Markoishvili çıktığı ilk karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

Beşiktaş: Berk Uğurlu 7, Nowell 8, Brown 12, Morgan 3, Zizic 11, Dotson 10, Metecan Birsen 2, Wilbekin 5, Omoruyi 6, Furkan Korkmaz 18, Gabriel 1

Galatasaray MCT Technic: Nikolic 12, Şehmus Hazer 12, Pierre 4, Metu 9, Ballo 6, KJ Simpson 12, Buğrahan Tuncer 3, Smailagic 8, Can Korkmaz 3, Berkan Durmaz, Robinson 11

1. Periyot: 19-22

Devre: 44-39

3. Periyot: 64-60

Beş faulle çıkanlar: 36.09 Smailagic (Galatasaray MCT Technic)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 83-80 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray MCT Technic, ilk 5 dakikayı 10-6 üstün bitirdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu çeyrekte özellikle Metu ve Şehmus Hazer ile skor üretti. Beşiktaş ise Furkan Korkmaz ve Zizic'in sayılarıyla rakibine karşılık vermeye çalıştı. Mücadelenin ilk çeyreği Galatasaray MCT Technic'in 22-19 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte tempoyu artıran siyah-beyazlılar, Metecan Birsen'in 13. dakikada orta mesafeden basketiyle 6-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 30-27. Bu çeyrekte özellikle boyalı alandan bulduğu sayılarla hücumdaki üstünlüğünü devam ettiren Beşiktaş, soyunma odasına 44-39 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısına da etkili başlayan Beşiktaş, 27. dakikada Furkan Korkmaz'ın turnikesiyle aradaki farkı 10'a çıkardı. Dış atıştan bulduğu basketlerle aradaki farkı azaltmaya çalışan Galatasaray ise 29. dakikada Buğrahan Tuncer'in üç sayılık isabetiyle 9-0'lık seri yakalayarak aradaki farkı 1'e indirdi: 58-57. Beşiktaş ise bu basketin hemen ardından Furkan Korkmaz'ın üç sayılık isabetiyle rakibine cevap vererek farkı 4'e çıkardı: 61-57. Beşiktaş, Brown'ın son saniyelerdeki üç sayılık basketiyle de dördüncü periyoda 64-60 üstün gitti.

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar, 32. dakikada Furkan Korkmaz'ın smacıyla 5-0'lık seri yakaladı: 69-60. Bu dakikadan sonra daha iyi savunma yapmaya başlayan sarı-kırmızılı ekip, 39. dakikada Nikolic'in üç sayılık basketiyle 7-0'lık seri yakaladı ve farkı 2'ye düşürdü: 75-73. Beşiktaş ise maçın bitmesine 1 dakika kala Nowell ve Brown'ın üç sayılık basketleriyle aradaki farkı açtı. Sarı-kırmızılı ekip, son saniyede Simpson ile uzaktan üç sayılık isabet bulsa da Beşiktaş maçtan 83-80 galip ayrıldı.

Beşiktaşlı Furkan Korkmaz, maçı 18 sayı ile bitirerek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Markoishvili, Galatasaray'daki ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı

Sarı-kırmızılı ekipte başantrenörlük görevine getirilen Manuchar Markoishvili, ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı.

İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrılmasının ardından 16 Ekim Cuma günü takımın başına getirilen 39 yaşındaki Gürcü çalıştırıcı, ilk maçından 83-80 mağlup ayrıldı.

Markoishvili, Galatasaray'dan önce son olarak Fransa ekibi Monaco'nun başantrenörlüğünü yapıyordu.

KJ Simpson, sarı-kırmızılı formayla ilk kez parkede

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li oyun kurucu KJ Simpson, ilk kez sarı-kırmızılı formayla parkeye çıktı.

Daha önce Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Charlotte Hornets ve Denver Nuggets'ta forma giyen Simpson, 14 Ekim'de Galatasaray'a transfer olduktan sonra takımdaki ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynadı.

ABD'li oyuncu, karşılaşmayı 12 sayı ile bitirdi.

Kaynak: AA
Furkan KorkmazGalatasarayBeşiktaşSporSon Dakika

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