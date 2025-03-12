Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar - Son Dakika
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Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar

Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar

Mısır futbolunun en büyük derbisi olan Al Ahly-Zamalek maçı, yabancı hakem gelmemesi nedeniyle oynanamadı. Al Ahly kulübü, derbiye yabancı bir hakemin atanmasını talep etti ancak federasyon bu talebi reddetti. Bu durum üzerine Al Ahly maça çıkmadı ve Zamalek hükmen galip ilan edildi. Mısır Futbol Federasyonu'nun Al Ahly'e nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu.

12.03.2025 17:30
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Mısır futbolunun en büyük derbisi olan Al Ahly-Zamalek mücadelesi, yabancı hakem gelmemesi nedeniyle oynanmadı. Al Ahly, Kahire derbisine yabancı bir hakemin atanmasını istedi. Ancak federasyon bu talebi reddedince Al Ahly kulübü maça çıkmadı. Zamalek müsabakada hükmen galip sayıldı.

Mısır futbolunun en büyük derbisi, yabancı hakem gelmemesi nedeniyle oynanamadı. Al Ahly kulübü, Mısır Premier Ligi'nde Zamalek ile oynayacağı Kahire derbisine yabancı hakem atanmaması nedeniyle sahaya çıkmadı.

Al Ahly'den yapılan açıklamada, derbiyi yabancı bir hakemin yönetmemesi halinde ligdeki maçlara çıkmayacağı belirtilmişti. Al Ahly Kulübü, federasyon tarafından yabancı hakem görevlendirilmemesi üzerine Zamalek derbisine çıkmadı.

HÜKMEN MAĞLUP OLDULAR

Maçtan önce Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhi devreye girerek sorunu çözmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen Al Ahly, Kahire Stadyumu'na gitmeyi reddetti. Mücadele, Zamalek Kulübü'nün 3-0 hükmen lehine galibiyeti olarak ilan edildi. Mısır Futbol Federasyonu'nun Al Ahly'e 3-0 hükmen dışında nasıl bir yaptırım uygulayacağı merakla bekleniyor.

Mısır, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar - Son Dakika
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