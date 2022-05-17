Derebucak'ta protokol gençlerle pedal çevirdi - Son Dakika
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Derebucak'ta protokol gençlerle pedal çevirdi

17.05.2022 13:09
Derebucak'ta protokol gençlerle pedal çevirdi

Konya'nın Derebucak ilçesinde protokol mensupları düzenlenen etkinlikte gençlerle birlikte pedal çevirdi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde protokol mensupları düzenlenen etkinlikte gençlerle birlikte pedal çevirdi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası dolayısıyla müşterek bisiklet turu düzenlendi. Derebucak Belediyesi hizmet binası önünde başlayan ve şehir merkezi ve dışının güzergah olarak kullanıldığı bisiklet turuna ilçe halkı da ilgi gösterdi. Derebucak Kaymakamı Ömer Levent Türk, İlçe Emniyet Amiri Ömer Gündüz, İlçe Emniyet Müdürü Bilal Akçay, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla pedal çevirdi. Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 19 Mayıs günü de gençlik yürüyüşü etkinliği gerçekleştirileceği belirtildi. - KONYA

Derebucak'ta protokol gençlerle pedal çevirdi
Derebucak'ta protokol gençlerle pedal çevirdi
Derebucak'ta protokol gençlerle pedal çevirdi

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Kaynak: İHA

Derebucak, Hisarcık, gençlik, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derebucak'ta protokol gençlerle pedal çevirdi - Son Dakika


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