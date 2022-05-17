Derince'de spor şöleni düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nde spor şöleni gerçekleştirildi.

Derince Belediyesi'nin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Derincespor Kulübü ile birlikte düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına gençlerin ilgisi yoğun oldu. Etkinliğe katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "19 Mayıs, gelecek demektir. Bizler de geleceğimiz için gençlerimize sahip çıkıyoruz. Bu anlayışla 'Gençlerimiz geleceğimizdir' diyerek, sizlerin daha iyi şartlarda yetişmeniz için kalıcı eserler inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz. Eğitim ve spora farklı bir bakış açısı getiren gençlik merkezlerimize sizlerin göstermiş olduğu ilgi bizleri mutlu ediyor. Tesisleşme hamlemizin yanı sıra sizler için kurduğumuz Derincespor Kulübümüz ile 4 merkez, 21 branş ve 3 bin 750 sporcu ile ilçemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Tek gayemiz, bu tesislerimizde dürüst, ahlaklı ve vizyon sahibi sporcular yetiştirmek. İnanıyorum ki, sizlerle birlikte geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aygün ve beraberindeki heyet, branş gösterileri sergileyen öğrencilerle bir araya gelerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ