Derince'de spor şöleni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Derince'de spor şöleni düzenlendi

17.05.2022 16:24
Derince'de spor şöleni düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nde spor şöleni gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nde spor şöleni gerçekleştirildi.

Derince Belediyesi'nin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Derincespor Kulübü ile birlikte düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına gençlerin ilgisi yoğun oldu. Etkinliğe katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "19 Mayıs, gelecek demektir. Bizler de geleceğimiz için gençlerimize sahip çıkıyoruz. Bu anlayışla 'Gençlerimiz geleceğimizdir' diyerek, sizlerin daha iyi şartlarda yetişmeniz için kalıcı eserler inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz. Eğitim ve spora farklı bir bakış açısı getiren gençlik merkezlerimize sizlerin göstermiş olduğu ilgi bizleri mutlu ediyor. Tesisleşme hamlemizin yanı sıra sizler için kurduğumuz Derincespor Kulübümüz ile 4 merkez, 21 branş ve 3 bin 750 sporcu ile ilçemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Tek gayemiz, bu tesislerimizde dürüst, ahlaklı ve vizyon sahibi sporcular yetiştirmek. İnanıyorum ki, sizlerle birlikte geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aygün ve beraberindeki heyet, branş gösterileri sergileyen öğrencilerle bir araya gelerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ

Derince'de spor şöleni düzenlendi
Derince'de spor şöleni düzenlendi
Derince'de spor şöleni düzenlendi

YORUMLAR
500
Masa Tenisi Turnuvası kazananları belli oldu Masa Tenisi Turnuvası kazananları belli oldu Bafra'da Gençlik Yürüyüşü Bafra'da Gençlik Yürüyüşü
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Derince, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derince'de spor şöleni düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
17:49 Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti! Yeni devlet başkanını sarılarak teselli etti
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:59:19. #1.12#
SON DAKİKA: Derince'de spor şöleni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement