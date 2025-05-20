Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim

UEFA Avrupa Ligi finalinde çarşamba gecesi İspanya'da Manchester United ile karşılaşacak Tottenham Hotspur'da Teknik Direktör Ange Postecoglou, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, sorulan bir soru karşısında sinirlerine hakim olamadı.

''İŞİMİN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM''

Avrupa Ligi'nde şampiyon olmaları halinde görevinden ayrılıp ayrılmayacağına dair şeklinde soruyan soruyu yanıtlayan Ange Postecoglou,"Hayır, buradaki işimin bittiğini düşünmüyorum. Bence bir kupa bunu hızlandırır ve hala yapılması gereken çok şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

''BEN BİR SOYTARI DEĞİLİM''

Final maçının sonucuna göre "Kahraman ya da soytarı" olacağı yönünde sorulan soruya da cevap veren tecrübeli teknik adam kızgın bir tavırla, "Yarın ne olursa olsun, ben bir soytarı değilim ve asla olmayacağım." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Finali çarşamba akşamı TSİ 22:00'de başlayacak.