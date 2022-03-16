Develi Belediyespor'da play-off heyecanı - Son Dakika
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Develi Belediyespor'da play-off heyecanı

16.03.2022 09:02
Develi Belediyespor'da play-off heyecanı

Develi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ankara'da düzenlenecek Erkekler 1. Lig play-off müsabakalarında ter dökecek.

Develi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ankara'da düzenlenecek Erkekler 1. Lig play-off müsabakalarında ter dökecek.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde B Grubunu lider olarak tamamlayan Develi Belediyespor, Efeler Ligi'ne giden yolda play-off'a katılma hakkı kazanmıştı. Mavi beyazlılar, 21- 23 Mart tarihleri arasında Ankara oynayacağı maçlarla 1. Grup'u ilk iki sırada bitirip finale yükselmeyi hedefliyor. Kayseri temsilcisi, 1. Grup'u ilk iki sırada bitirmesi halinde ve finalde 2. Grup'tan gelecek rakibini elemesi durumunda Efeler Ligi'ne yükselebilecek. Tüm maçlar Ankara Başkent Spor Salonunda oynanacak.

Develi Belediyespor'un play-off yarı final maç takvimi şu şekilde:

21 Mart 2022 Pazartesi

16.30 Develi Belediyespor-Akkuş Belediyespor

22 Mart 2022 Salı

18.30 Develi Belediyespor- İstanbul BBSK

23 Mart 2022 Çarşamba

17.30 Develi Belediyespor- Bursa Hekimoğlu Global - KAYSERİ

Develi Belediyespor'da play-off heyecanı

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Efeler Ligi, Play Off, voleybol, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Develi Belediyespor'da play-off heyecanı - Son Dakika


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