Develigücü 11 hafta sonra yenildi

Türkiye 3. Ligi'ne yükselebilmenin hesaplarını yapan Develigücü, 11 maç sonra mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele veren Develigücü'de Ceyhan 1967 spor deplasmanındaki mağlubiyetin üzüntüsü var. Kırmızı-siyahlılar, ligde oynadığı son 9 maçının 8'ini kazanırken 1'inde de berabere kaldı. 29 Aralık 2024 tarihinde sahasında oynadığı Suvermez Kapadokya maçını 2-0 yenik noktalayan Develigücü, geride kalan hafta deplasmanda Ceyhan 1967 spor'a karşı 2-1 kaybetti.

Bu hafta sahasında Şehit Kamil Belediyespor ile karşılaşacak olan kırmızı-siyahlılar, haftayı 3 puanla noktalayıp Play-Off iddiasını sürdürmeyi arzuluyor. - KAYSERİ