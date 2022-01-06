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Devrim Taşkaya Karacabey Belediyespor'da - Son Dakika

Devrim Taşkaya Karacabey Belediyespor'da

06.01.2022 14:53
Devrim Taşkaya Karacabey Belediyespor'da

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Şanlıurfaspor'dan orta saha oyuncusu Devrim Taşkaya'yı kadrosuna kattı.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Şanlıurfaspor'dan orta saha oyuncusu Devrim Taşkaya'yı kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Bugün eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine transfer yaptık. Şanlıurfaspor'dan orta saha oyuncusu Devrim Taşkaya ile 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

24 yaşında olan ve Eyüpspor alt yapısından yetişen Devrim Taşkaya, Eyüpspor, Beşiktaş, Kahramanmaraşspor, Keçiörengücü, Tuzlaspor, Sakaryaspor ve Şanlıurfaspor formalarını terletti. Taşkaya, Şanlıurfaspor formasıyla bu sezon 10 maça çıktı. - BURSA

Devrim Taşkaya Karacabey Belediyespor'da

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Devrim Taşkaya, Şanlıurfaspor, Karacabey, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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