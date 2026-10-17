Diagne 86'da attı, Amedspor Konyaspor'u 1-0 yenip maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı - Son Dakika
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Diagne 86'da attı, Amedspor Konyaspor'u 1-0 yenip maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı

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Diagne 86\'da attı, Amedspor Konyaspor\'u 1-0 yenip maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı
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Amedspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda Konyaspor'u Diagne'nin 86'ncı dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 biten maçta sahadan üç puanla ayrılan yeşil-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya yükseldi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Süper Lig'in 8'inci haftasında Amedspor, sahasında konuk ettiği Konyaspor'u Diagne'nin 86'ncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı ekip, bu sonuçla maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Amedspor, ilk bölümde oyunu Konyaspor yarı alanına taşıdı. Ev sahibi ekip yakaladığı fırsatlardan yararlanamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Amedspor, Orban, Ballet ve Krasniqi ile önemli pozisyonlar buldu ancak skor üstünlüğünü yakalayamadı.

Karşılaşmanın 86'ncı dakikasında Saba'nın ortasını gole çeviren Diagne, Amedspor'u 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca yeşil-kırmızılı ekip sahadan üç puanla ayrıldı.

Kaynak: ANKA
DiyarbakırKonyasporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Diagne 86'da attı, Amedspor Konyaspor'u 1-0 yenip maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı - Son Dakika
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