Dicle Gençlikspor Play-Off'tan çıkmak için idmanlarına devam ediyor - Son Dakika
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Dicle Gençlikspor Play-Off'tan çıkmak için idmanlarına devam ediyor

26.05.2022 09:28
Dicle Gençlikspor Play-Off'tan çıkmak için idmanlarına devam ediyor

Diyarbakır 1. Amatör Futbol ligi takımlarından en Dicle Gençlikspor, bir üst lige çıkmak için Play-Off'ta mücadele ediyor.

Diyarbakır 1. Amatör Futbol ligi takımlarından en Dicle Gençlikspor, bir üst lige çıkmak için Play-Off'ta mücadele ediyor.

Play-Off'a çıkma şansını kaybetmemek için direnen Dicle Gençlikspor, idman yaparak maç hazırlıklarını sürdürüyor. Dicle ilçe sentetik futbol sahasında antrenman yapan Dicle Gençlikspor, teknik direktör Ramazan Özyurt öncülüğünde hazırlık çalışmalarına devam ediyor. - DİYARBAKIR

Dicle Gençlikspor Play-Off'tan çıkmak için idmanlarına devam ediyor
Dicle Gençlikspor Play-Off'tan çıkmak için idmanlarına devam ediyor
Dicle Gençlikspor Play-Off'tan çıkmak için idmanlarına devam ediyor
Dicle Gençlikspor Play-Off'tan çıkmak için idmanlarına devam ediyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Play Off, Futbol, Dicle, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dicle Gençlikspor Play-Off'tan çıkmak için idmanlarına devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dicle Gençlikspor Play-Off'tan çıkmak için idmanlarına devam ediyor - Son Dakika
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