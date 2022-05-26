Dicle Gençlikspor Play-Off'tan çıkmak için idmanlarına devam ediyor

Diyarbakır 1. Amatör Futbol ligi takımlarından en Dicle Gençlikspor, bir üst lige çıkmak için Play-Off'ta mücadele ediyor.

Play-Off'a çıkma şansını kaybetmemek için direnen Dicle Gençlikspor, idman yaparak maç hazırlıklarını sürdürüyor. Dicle ilçe sentetik futbol sahasında antrenman yapan Dicle Gençlikspor, teknik direktör Ramazan Özyurt öncülüğünde hazırlık çalışmalarına devam ediyor. - DİYARBAKIR