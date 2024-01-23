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Dinamo Zagreb, Fenerbahçe ile Ryan Kent transferi için görüşüyor - Son Dakika
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Dinamo Zagreb, Fenerbahçe ile Ryan Kent transferi için görüşüyor

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Ryan Kent için Dinamo Zagreb cephesinden açıklama geldi. Hırvat ekibinin hocası, Kent'i takıma kazandırmak için sarı-lacivertlilerle görüşmelere başladıklarını belirtti. Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta boy gösterdi. 27 yaşındaki İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

23.01.2024 - 09:27,  Güncelleme: 09:37
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Ryan Kent için Dinamo Zagreb cephesinden açıklama geldi. Hırvat ekibinin hocası, Kent'i takıma kazandırmak için sarı-lacivertlilerle görüşmelere başladıklarını belirtti.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Dinamo Zagreb'in hocası Sergej Jakirovic basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ryan Kent transferi için Fenerbahçe ile görüşüyoruz. Kent, Avrupa seviyesinde bir oyuncu. Transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi göreceğiz." dedi.

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Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta boy gösterdi. 27 yaşındaki İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Dinamo Zagreb, Fenerbahçe ile Ryan Kent transferi için görüşüyor
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