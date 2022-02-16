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Diyarbakır'da Okullar Arası Karate İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

Diyarbakır'da Okullar Arası Karate İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

16.02.2022 13:07
Diyarbakır'da Okullar Arası Karate İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2021-2022 faaliyet programında yer alan ve Karate İl Temsilciliği tarafından 15-16 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen Okullar Arası Erkek-Kız Minik Küçük-Yıldız Karate İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2021-2022 faaliyet programında yer alan ve Karate İl Temsilciliği tarafından 15-16 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen Okullar Arası Erkek-Kız Minik Küçük-Yıldız Karate İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Kayapınar Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmalara Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu, Spor Şube Müdürü Baki Karabulut, Kayapınar Spor Tesisleri Amiri Hacı Özbilek ve il ve ilçelerden 120'ye yakın sporcu, antrenör ve hakem katıldı.

Müsabakalar minik-yıldız sporcuların Kata ve Kumite dallarında çekişmeli mücadelesine sahne olurken, izlemeye gelen velilerin heyecanı gözlerden kaçmadı.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyalarını Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu, Spor Şube Müdürleri Aydın Çetin, Baki Karabulut, Metin Öcal ve Kayapınar Spor Tesisleri Amiri Hacı Özbilek tarafından verildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Okullar Arası Karate İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

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Diyarbakır, gençlik, okullar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakır'da Okullar Arası Karate İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Okullar Arası Karate İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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