Diyarbakırlı Nehir Aytulun, WAKO Kick Boks Dünya Kupası\'nda 48 kiloda şampiyon oldu

Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenen WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele eden Diyarbakırlı Nehir Aytulun, genç kadınlar 48 kilo full contact branşında şampiyonluğa ulaştı.

Diyarbakırlı sporcu Nehir Aytulun, Özbekistan'da düzenlenen WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda önemli bir başarıya imza attı. 13-18 Ekim tarihleri arasında Özbekistan'ın Taşkent şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden milli sporcu Nehir Aytulun, genç kadınlar 48 kilo full contact branşında iki Kazakistanlı rakibini mağlup ederek şampiyon oldu. Özbekistan'da Türk bayrağını dalgalandıran Aytulun'un elde ettiği başarı, Diyarbakır'da ve okulunda sevinçle karşılandı.