Diyarbekirspor sezon finaline hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbekirspor sezon finaline hazırlanıyor

14.04.2022 11:00
Diyarbekirspor sezon finaline hazırlanıyor

2.Lig Kırmızı Grup'ta son 4 haftaya 38 puanla küme düşme hattının 4 puan üzerinde giren Diyarbekirspor, Pazar günü saat 15.00'de Diyarbakır Stadı'nda oynayacağı Kahramanmaraşspor karşılaşmasını sezonun en önemli 90 dakikası olarak görüyor.

2.Lig Kırmızı Grup'ta son 4 haftaya 38 puanla küme düşme hattının 4 puan üzerinde giren Diyarbekirspor, Pazar günü saat 15.00'de Diyarbakır Stadı'nda oynayacağı Kahramanmaraşspor karşılaşmasını sezonun en önemli 90 dakikası olarak görüyor.

Diyarbekirspor, Kahramanmaraşspor karşılaşmasını kazanarak ligde kalmayı önemli ölçüde garantilemek istiyor. Çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Kulüp Başkanı Turan İlgin, 7'den 70'e tüm Diyarbakır halkını tribünlere davet ederek biletleri ücretsiz yaptıklarını söyledi. İlgin, "Ligin bitimine az bir zaman kalmışken içinde bulunduğumuz bu zorlu yarışta esas amacımız, bizlere ve Diyarbakır halkına yakışır bir duruşla ligin bitimine kadar galibiyetlerle yolumuza devam etmektir. İçerisinde bulunduğumuz belirsizlik sürecinde ve acabalarla kafamızın karıştığı bu dönemde taraftarımızın ve Diyarbakır halkının desteğiyle evimizde oynayacağımız Kahramanmaraşspor maçında en büyük destekçimiz yine sizler olacaksınız" dedi.

"Birlikte başaracağız "

2. Lig'deki ilk senelerinde zor haftalar yaşadıklarını ancak nihayetinde ligde kalacaklarına olan inancının tam olduğunu belirten İlgin, "Durum ne olursa olsun henüz bu sene tanıştığımız 2. Lig'de kalarak yolumuza devam etmenin amacıyla oynayacağımız maçlarımızın galibiyetle sonuçlanmasını ve galibiyetlerimizi sizlere armağan etmeyi istiyoruz. Pazar günü evimizde oynayacağımız maçın biletleri tüm tribünler için ücretsizdir. 7'den 70'e tüm futbol severleri ve Diyarbakır halkını maça davet ediyorum. Birlikte başaracağız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da yolsuzluk operasyonu: Eski milletvekili adayından kadınlara kameralı şantaj, yolsuzluk parasıyla hac Diyarbakır'da yolsuzluk operasyonu: Eski milletvekili adayından kadınlara kameralı şantaj, yolsuzluk parasıyla hac Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı

Kahramanmaraşspor, Diyarbakır, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbekirspor sezon finaline hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
10:49 Husumetlisi bir anda bıçakla saldırdı, kendini elindeki tahta paletle savundu
10:39 Evinde uyuşturucu bulunan şüphelinin yaptığı savunma pes dedirtti: Kullanmıyorum, ucuz diye toplu aldım
10:38 Yokuştan çıkamadığını gördü, kağıtçı çocuğu arabasının bagajında taşıdı
10:25 AK Parti döneminden kalan borçlar için İBB ve ABB'ye haciz gelebilir
10:21 Naci Görür İstanbul depremi için ''Zaman tükeniyor'' dedi! Sonraki depremler için Malatya ve K.Maraş'ın 3 ilçesine dikkat çekti!
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
10:15 Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'dan tepki toplayan "oruç" yorumu: İptal ettim, su içebilirsiniz, orucu bozmayacak
10:14 Eski Real Madrid'li futbolcu Freddy Rincon yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 11:10:28. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbekirspor sezon finaline hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement