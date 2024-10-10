Doğukan Sinik\'in Hedefleri

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HULL City forması giyen Doğukan Sinik , "Hedeflerime gün ve gün olarak bakıyorum. Hedeflerimin arasında Abdülkadir'in de olduğu gibi bir gün özellikle bu kulüple Premier Lig'de mücadele etmek çok isterim. Ama en başta da söylediğim gibi gün ve gün bakıyorum. Bu sene benim en büyük hedefim süre alıp katkı verebilmek. Takıma yardımcı olabilmek" dedi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, liglere verilen milli arada kamp yapmak için Antalya'nın Belek bölgesine geldi. Hazırlıklarına burada devam eden turuncu-siyahlı ekipte futbolculardan Doğukan Sinik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İngiltere Championship'in zor bir lig olduğuna vurgu yapan Doğukan Sinik, "Bu lig gerçekten zor. Biraz yoğun geçiyor. Üç günde bir maç oynuyoruz. Abdülkadir benden bu konuda daha tecrübeli. Çünkü ben maç olarak çok fazla bu tempoya giremedim kendi yaşadığım şanssızlıklardan ötürü. Ama tecrübe edindiğim ve gördüğüm kadarıyla antrenmanlar gerçekten bizim lige göre çok ağır. Çok farklı. Hemen hemen yarı yarıya diyebilirim koşu mesafeleri. Buna adapte olmak gerçekten zor. Ama adapte olduğumuzu düşünüyorum. Baskıyla ilgili bizim ülkemizde durum daha farklı. Tabii ki kazanmaya çıkıyoruz. Yenildiğimizde ya da puan kaybettiğimizde üzülüyoruz. Bunu belki ailelerimize de yansıtıyoruz. İnsanlar burada maçını izliyor. Buna bir oyun olarak bakıyor ve hayatlarına devam ediyorlar. Benim gördüğüm tecrübe edindiğim açıkçası bu" diye konuştu.

'BU SENE HEDEFİM SÜRE ALIP KATKI VEREBİLMEK'

Hedeflerinin arasında Premier Lig'de oynamak olduğunu da dile getiren Sinik, "Şu anki mevcut kulübümde süre alabilmek, oynayabilmek ve sabit bir şekilde katkı verebilmek. Çünkü burada insanlar bize çok destek oluyor. Hocamızın da gelişiyle benim için çok pozitif bir ortam var. Bu sene buna çok inanıyorum. Hedeflerime gün ve gün olarak bakıyorum. Hedeflerimin arasında Abdülkadir'in de olduğu gibi bir gün özellikle bu kulüple Premier Lig'de mücadele etmek çok isterim. Ama en başta da söylediğim gibi gün ve gün bakıyorum. Bu sene benim en büyük hedefim süre alıp katkı verebilmek. Takıma yardımcı olabilmek" diyerek sözlerini noktaladı.