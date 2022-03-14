Domenec Torrent 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı - Son Dakika
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Domenec Torrent 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı

14.03.2022 22:22
Domenec Torrent 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı

Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. İlk yarıda sarı-kırmızılı takımı öne geçiren 2 golü atan Kerem Aktürkoğlu'nu hocası Domenec Torrent omuzuna alarak onore etti.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev derbi nefes kesti. Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılarda mücadele sonrası büyük sevinç yaşandı.

KEREM ŞOV YAPTI

Karşılaşmanın 22 ve 32. dakikasında Kerem Aktürkoğlu attığı gollerle takımına siyah-beyazlılar karşısında galibiyeti getirirken maç sonunda tebrikleri kabul etti. Genç yıldızı, teknik direktör Domenec Torrent omuzuna alarak onore ederken o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Derbinin hareketi Domenec Torrent'ten! Gecenin kahramanını omuzlarına aldı
Görüntü: Beinsports
Derbinin hareketi Domenec Torrent'ten! Gecenin kahramanını omuzlarına aldı
Görüntü: Beinsports
Derbinin hareketi Domenec Torrent'ten! Gecenin kahramanını omuzlarına aldı
Görüntü: Beinsports
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Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Kerem Aktürkoğlu, Domenec Torrent, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Domenec Torrent 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı - Son Dakika


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