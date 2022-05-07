Domenec Torrent'in basın toplantısında konuştu! İşte Galatasaray taraftarını şaşırtan açıklamalar - Son Dakika
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Domenec Torrent'in basın toplantısında konuştu! İşte Galatasaray taraftarını şaşırtan açıklamalar

07.05.2022 22:45

Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör domenec Torrent maçtan sonra açıklamalar yaptı. Oyundan memnun kaldığını söyleyen Katalan hoca, "Bence çok dengeli bir maçtı. İlk yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Biraz daha üstündük. Ama ikinci yarıda da çok pozisyon bulduk diyebilirim" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Torrent, 1 sene daha Galatasaray'da kalacağını açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Başakşehir ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Katalan hocanın, oyundan memnun olduğunu belirtmesi sarı-kırmızılı taraftarları sinirlendirdi.

"BİRAZ DAHA ÜSTÜNDÜK"

Domenec Torrent yaptığı açıklamada, "Bence çok dengeli bir maçtı. İlk yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Biraz daha üstündük. Ama ikinci yarıda da daha çok pozisyon bulduk diyebilirim" dedi.

"OYUNDAN MEMNUNUM"

Emre Belözoğlu'nu da tebrik eden Torrent, "Şu anda ligde en formda takımlarından birine karşı oynadık. Antrenörleri Emre'yi tebrik ederim. Biraz da sakatlıklardan dolayı oyuncular konusunda doğaçlamaya gitmek durumunda kaldık. Fakat oynadıklarından ben memnunum." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Domenec Torrent'in basın toplantısında konuştu! İşte Galatasaray taraftarını şaşırtan açıklamalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Domenec Torrent'in basın toplantısında konuştu! İşte Galatasaray taraftarını şaşırtan açıklamalar - Son Dakika
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