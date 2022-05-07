Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Başakşehir ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Katalan hocanın, oyundan memnun olduğunu belirtmesi sarı-kırmızılı taraftarları sinirlendirdi.
Domenec Torrent yaptığı açıklamada, "Bence çok dengeli bir maçtı. İlk yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Biraz daha üstündük. Ama ikinci yarıda da daha çok pozisyon bulduk diyebilirim" dedi.
Emre Belözoğlu'nu da tebrik eden Torrent, "Şu anda ligde en formda takımlarından birine karşı oynadık. Antrenörleri Emre'yi tebrik ederim. Biraz da sakatlıklardan dolayı oyuncular konusunda doğaçlamaya gitmek durumunda kaldık. Fakat oynadıklarından ben memnunum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Domenec Torrent'in basın toplantısında konuştu! İşte Galatasaray taraftarını şaşırtan açıklamalar - Son Dakika