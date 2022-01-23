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Domenec Torrent: "Negatif şeylere odaklanmak yerine pozitif şeylere bakmalıyız" -2- - Son Dakika

Domenec Torrent: "Negatif şeylere odaklanmak yerine pozitif şeylere bakmalıyız" -2-

23.01.2022 23:15

- Domenec Torrent: "Negatif şeylere odaklanmak yerine pozitif şeylere bakmalıyız" Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: "Maçı kazanmak için oynadığımızı net bir şekilde gösterdik" Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Trabzonspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Çok kez gol...

- Domenec Torrent: "Negatif şeylere odaklanmak yerine pozitif şeylere bakmalıyız"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent:

"Maçı kazanmak için oynadığımızı net bir şekilde gösterdik"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Trabzonspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Çok kez gol şansı yakaladık. Gayet güzel savunma yaptık. Sonuç istediğimiz gibi bitmedi. Maçı kazanmak için oynadığımızı net bir şekilde gösterdik" dedi. Torrent ayrıca negatif şeylere odaklanmak yerine pozitif şeylere bakmaları gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. Haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konulan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Öncelikle kaybımız var. Kulübümüz eski başkalarından Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti. Bu durumdan dolayı üzüntümü belirtmek istiyorum. Kalbimiz ailesi ve sevdikleri ile birlikte. Herkesin maçı net bir şekilde anlayarak izlediğini düşünüyorum. Futbolun bizimle adil olmadığını söyleyebiliriz. Bu birçok kez takımların başına gelebiliyor. Bence oyuncular inanılmaz bir efor sarf etti. Maçın birçok anında oyun bizdeydi. Ceza sahasında 36 kez topla buluşmuştuk. Karşı takım ise 16 kez. İkili mücadelede Babel'i öne çıkarma ihtimali oldu. Birkaç fırsat yakaladı. Çoğu zaman futbol hatalar oyunudur diyoruz. Bizim şanssızlığımıza, bizi cezalandırdı. Oyunculara söyleyeceğim kötü hiçbir şey yok. Özellikle Taylan'ın oynamasından çok memnunum. 89. dakikada boyunca mükemmeldi. Hem savunmada hem hücumda ondan ne istediysek yaptı. Her zaman hata yapan oynayan kişidir. Oynamadan hata yapamazsınız. Genel olarak bu şekildeydi maç. Çok kez gol şansı yakaladık. Gayet güzel savunma yaptık. Sonuç istediğimiz gibi bitmedi. Maçı kazanmak için oynadığımızı net bir şekilde gösterdik" diye konuştu.

"Negatif şeylere odaklanmak yerine pozitif şeylere bakmalıyız"

Şu anda 10 gündür takımın başında olduğunu ifade eden Torrent, "10 içinde 3 maç yaptık. Takım ne kadar geliştirebilecekse o kadar gelişme sağlıyor. 6-7 tane çok önemli oyuncumuz bazı maçlarda oynayamadı. 7-8 tane yabancı ile oynamış takımlar biz de 7-8 tane Türk oyuncu ile oynamaya alışığız. Bu farklı sebeplerden dolayı eksikliğimiz oldu. 2 hafta var. Oyuncularımızın geri gelmesi için. Bugün Babel ve Feghouli geldi. Muhammed gelmek üzere. Takımı beğendim. Sonuç istediğimiz gibi değil. Gelişmeler olacaktır. Önümüzdeki 15 günü düzgün antrenman yaparak geçireceğiz. Normal şartlarda maçtan sonra biliyorsunuz antrenman yapmazsınız. Kendine gelme çalışması olur. Futbol ışığı açtım hadi çalışsın hadi kapadım çalışmasın gibi bir durum değil. Zamana ihtiyacımız var. Bundan haberdardır. 7 günde 3 maç olacağından. Bunu bilerek geldik. Ben de Galatasaray gibi büyük bir kulübün böyle bir şeyi kabul etmemesini anlıyorum. Kesinlikle kabul etmemeli. Biz küme düşecek diye negatif şeylere odaklanmak yerine pozitif şeylere bakmalıyız. Hemen puan kazanmaya başlayalım, puan kazandıktan sonra bunu devam ettirelim. Bugün çok iyi hislerim oldu. Doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Şu anki duruma baktığımızda bulunduğumuz pozisyondan çıkmamız önemli. Aynı zaman da gelecek için sağlam temel oluşturmalıyız. Buraya geldiğimden beri en iyi mücadeleydi. 70-75. dakikadan sona problem yaşıyoruz ve bu gerçek" şeklinde konuştu.

"Son 3 maçtaki olan şeylerle ilgili kendimi sorumlu hissediyorum"

Sonuçlarla ilgili baskı hissetmediğini ifade eden İspanyol teknik adam, "Gerçekliği görüyorum. Belli bir yaşta ve deneyimdeydim. Ç ok sorumlu hissediyorum kendimi. Öncelikle baskı hiç kimse için iyi değil. Ben taraftarlarımızdan elimizdeki oyuncularımıza destek olmaları diliyorum. Hep birlikte çok daha güçlüyüz çünkü. Neredeyse bütün maç boyunca bizim yanımızdalardı. Oyuncular uçuyordu. Bu son 3 maçtaki olan şeylerle ilgili kendimi sorumlu hissediyorum. Damarlarımızdaki son damlaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bizden daha fazla çalışmak imkansız gibi bir şey. Biz 12 saat falan çalışıyoruz tesiste. Yeterince çalışmıyorsunuz diye kimse söyleyemez. Bazı detaylar vardır kontrol edilemez son gol gibi. Bizim yapacağımız şey oyunculara destek olmak. Hep birlikte olduğumuzu zaman çok iyi şekilde sonuçlanır" diye konuştu.

"Bu meydan okumayı kabul ederek geldim"

Futbolun karışık bir şey olduğunu aktaran Domenec Torrent, "Bugün maçı kazanabilirdik. Daha iyi oynayabilirdik. Bunu ilerleteceğiz. 20 gün sonra olacak diyemem. Ben bahane bulmak istemiyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Maç yapıldığı zaman maçta oynayan oyuncularla ertesi gün antrenman yapamıyoruz. Ne yaptık, çift antrenman yaptık. Bütün takımla yaptığımız antrenman sayısı 5'tir. Bu meydan okumayı kabul ederek geldim. Bu kararı aldığım için çok mutluyum. Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Baskı beni etkilemiyor ama çok inanılmaz bir sorumluk" diyerek sözlerini tamamladı.

Domenec Torrent: Negatif şeylere odaklanmak yerine pozitif şeylere bakmalıyız -2-
Domenec Torrent: Negatif şeylere odaklanmak yerine pozitif şeylere bakmalıyız -2-
Domenec Torrent: Negatif şeylere odaklanmak yerine pozitif şeylere bakmalıyız -2-

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Domenec Torrent, Trabzonspor, Galatasaray, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Domenec Torrent: 'Negatif şeylere odaklanmak yerine pozitif şeylere bakmalıyız' -2- - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Domenec Torrent: "Negatif şeylere odaklanmak yerine pozitif şeylere bakmalıyız" -2- - Son Dakika
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