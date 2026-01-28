Domenico Tedesco\'dan sakatlık yanıtı

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda FCSB ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"YÜKSEK MOTİVASYONLA OYNUYORLAR"

FCSB ile oynanacak mücadeleyi değerlendiren Domenico Tedesco, "Bize karşı her rakip, kim olursa olsun, yüksek motivasyon ile oynuyorlar. Hala 24'te bitirme ihtimalleri var, motivasyonu yüksek bir takım bekliyoruz yarın. Savaşçı bir takım, sonuna kadar pes etmiyorlar. İyi bir stadyumları var, kalabalık bir stadyumda oynayacağız. İyi bir maç oynamak ve yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

'AĞRI ŞİKAYETİ OLDU'

'Jhon Duran'ın da sakatlığı oldu. Kadroyu nasıl planlıyor?' şeklindeki soruya yanıt veren Domenico Tedesco, "Jhon Duran, bugün antrenmanı tamamladı fakat daha sonra ağrı şikayeti oldu. Kontrolleri beklememiz gerekiyor. Umarım ciddi bir durumu yoktur. Nasıl bir takımla çıkacağımız konusunu bu akşam konuşacağız." ifadelerini kullandı.

'BİZLER İÇİN İYİ HABER'

Sakatlıktan dönen iki oyuncusu hakkında konuşan İtalyan hoca, "Levent Mercan ve Archie Brown'ın bireysel antrenmanlara dönmesi bizler için iyi bir haber ama biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Ondan sonra takıma dönebilecekler. 6 hafta boyunca iki sol bekin de sakat olması kolay değil. Mert Müldür, Nelson ve Yiğit Efe ile telafi ettik." sözlerini sarf etti.

'JAYDEN'I SOL BEK GÖREBİLİRİZ'

Sözlerine devam eden Domenico Tedesco, "Jayden'ı sol bek olarak görebiliriz. Hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Milan ve Jayden ile ortada iyi bir ikili yakaladık ve yarın Milan zaten yok. Dolayısıyla değişiklik yapmak kolay değil. Merkezi, özellikle stoper ikilisini değiştirmek kolay değildir. Büyük takımlarda genelde stoperler fittir. Bu konuda çok fazla değişiklik yapmak kolay değildir. Merkezde iyi bir çift yakaladık. Jayden bana kendisi gelip ihtiyaç durumunda sol bekte oynayabileceğini söylemişti. Bu benim için pozitif bir durum. Merkezdeki oyuncular çok önemli. Bir tanesi zaten cezalı. Jayden, sol bekte mümkün ama başka pozisyonlarda başka sorunlar çıkabilir bu kez." yorumunu yaptı.