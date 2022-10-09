Dostluk maçının galibi emniyet oldu - Son Dakika
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Dostluk maçının galibi emniyet oldu

09.10.2022 10:26
Dostluk maçının galibi emniyet oldu

Malatya'da emniyet ile basın mensupları arasında oynanan bol gollü dostluk maçının galibi emniyet takımı oldu.

Malatya'da emniyet ile basın mensupları arasında oynanan bol gollü dostluk maçının galibi emniyet takımı oldu.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü futbol takımı ile yerel ve ulusal basın mensupların katılımlarıyla oluşturulan basın futbol takımı dostluk maçında Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in başlama vuruşunu yaptığı hayli çekişmeli geçen karşılaşma Emniyet Takımın 11-7 üstünlüğüyle sona ererken, benzer etkinliklerin önümüzdeki günlerde devam edileceği bildirildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dostluk maçının galibi emniyet oldu - Son Dakika

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