Dostluk maçının galibi emniyet oldu

Malatya 'da emniyet ile basın mensupları arasında oynanan bol gollü dostluk maçının galibi emniyet takımı oldu.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

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