Down sendromlu atletler Trisome Oyunları\'nda 12 madalya daha kazandı

Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı, Dünya Kupası İçin Mücadele Verecek

Türkiye Liseler Arası Okul Sporları futbol müsabakalarında şampiyon olan Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı, Çin'de düzenlenecek Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Trabzon'a 3. kez dünya kupasını getirmek için mücadele edecek olan takım, öğrencilerin futbol tutkusunun etkisiyle büyük bir hırs ve emekle hazırlıklarını sürdürüyor. Müdür Ali Turan, öğrencilerin akademik, spor, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtirken, beden eğitimi öğretmeni Serkan Alemdaroğlu ise en iyi şekilde turnuvaya hazırlanarak üçüncü kez dünya kupasını Trabzon'a getirmek istediklerini ifade etti. Takım kaptanı Efe Yağız Hızarcı ve kaleci Ahmet Doğan Yıldırım da şampiyonluk için büyük bir motivasyonla çalıştıklarını ve dünya kupasını şehirlerine getirmek istediklerini söyledi.