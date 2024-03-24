Down sendromlu atletler Trisome Oyunları'nda 12 madalya daha kazandı - Son Dakika
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Down sendromlu atletler Trisome Oyunları'nda 12 madalya daha kazandı

Down sendromlu atletler Trisome Oyunları\'nda 12 madalya daha kazandı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki down sendromlu atletler, Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda 12 madalya daha kazandı. Atletizm yarışmalarının ikinci gününde milli sporcular 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti. Emirhan Akçakoca uzun atlamada dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Muhammet Uysal 1500 metre yürüyüşte, Ali Topaloğlu disk atmada birincilik elde etti. Erkek Bayrak Takımı da dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Türkiye, atletizm branşında toplamda 21 madalya elde etti.

24.03.2024 13:33  Güncelleme: 13:37
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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki down sendromlu atletler, Antalya'da devam eden Trisome Oyunları'nda 12 madalya daha elde etti.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, atletizm yarışmalarının ikinci gününde milli sporcular 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Emirhan Akçakoca, uzun atlamada dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporculardan Muhammet Uysal 1500 metre yürüyüşte, Ali Topaloğlu disk atmada kürsünün zirvesinde yer aldı. Erkek Bayrak Takımı da dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Özel sporcular, atletizm yarışmalarının ilk gününde 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya kazanmıştı.

Türkiye böylece atletizm branşında 21 madalyaya ulaştı.

Kaynak: AA

Ali Topaloğlu, Atletizm, Türkiye, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Down sendromlu atletler Trisome Oyunları'nda 12 madalya daha kazandı - Son Dakika

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