DPÜ'den atletizmde 11 madalya ve Türkiye ikinciliği - Son Dakika

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Bursa Uludağ Üniversitesinde düzenlenen Üniversiteler Arası Salon Atletizm Türkiye Şampiyonasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin erkek takımı Türkiye ikincisi oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen yarışmalarda, Dumlupınar Üniversitesi sporcularından Orhan Baştürk yüksek atlamada ve Ali Çolak ise üç adım atlamada altın madalya kazandı. Çolak, ayrıca uzun atlamada da gümüş madalya elde ederek üniversiteye bir madalya daha kazandırdı.

Gülle atmada Melip Gökalp, 60 ve 200 metre koşularda Hasan Çağrı Akan, 3 bin metrede Sabriye Güzelyurt ile birlikte Batuhan Yıldız, Berke Balkesen, Sefa Döner ve Hasan Çağrı Akan'dan kurulu 4x200 metre bayrak takımı yarıştıkları kategoride ikincilik elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldular. 800 metre koşuda Kerem Yetişir, 3 bin metrede İbrahim Subaşı ve gülle atmada Menekşe Nur Fırat ise bronz madalya kazanarak podyuma çıkma başarısı gösterdiler.

Toplamda 11 madalya kazanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, erkekler kategorisinde şampiyonayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Konuyla ilgili Spor Bilimleri Fakültesinden yapılan açıklamada " Öğr. Gör. Dr. Ahmet Korkut Yapıcı yönetiminde kazanılan bu büyük başarıdaki katkılarından dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a, Spor Bilimleri Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek'e ve değerli öğretim üyelerimize, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer'e ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" denildi. - KÜTAHYA