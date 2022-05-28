DPÜ SBF öğrencileri atletizm dalında Türkiye dördüncüsü - Son Dakika
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DPÜ SBF öğrencileri atletizm dalında Türkiye dördüncüsü

28.05.2022 11:05
DPÜ SBF öğrencileri atletizm dalında Türkiye dördüncüsü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, TÜSF tarafından düzenlenen GNÇ Sporfest'te atletizm dalında 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya ile takım olarak Türkiye dördüncüsü oldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, TÜSF tarafından düzenlenen GNÇ Sporfest'te atletizm dalında 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya ile takım olarak Türkiye dördüncüsü oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından İzmir Ege Üniversitesi'nde düzenlenen GNÇ Sporfest'te atletizm branşında DPÜ'lü sporculardan Ali Çolak; üç adım atlamada altın, uzun atlamada ise gümüş, Orhan Baştürk; yüksek atlamada gümüş, Menekşe Nur Fırat; disk atmada gümüş, gülle atmada bronz, İbrahim Subaşı; 3 bin metre engellide bronz madalya kazandı. 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya elde eden DPÜ erkek atletizm takımı, 131 puanla Türkiye dördüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Konuyla ilgili Spor Bilimleri Fakültesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Korkut Yapıcı yönetiminde kazanılan bu büyük başarıdaki katkılarından dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek'e ve değerli öğretim üyelerine, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ve ekibine teşekkür ederiz" denildi. - KÜTAHYA

DPÜ SBF öğrencileri atletizm dalında Türkiye dördüncüsü
DPÜ SBF öğrencileri atletizm dalında Türkiye dördüncüsü
DPÜ SBF öğrencileri atletizm dalında Türkiye dördüncüsü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor Bilimleri Fakültesi, Atletizm, Kütahya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor DPÜ SBF öğrencileri atletizm dalında Türkiye dördüncüsü - Son Dakika


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