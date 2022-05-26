DTSO Düzcespor'un yanında - Son Dakika
Üye Girişi

DTSO Düzcespor'un yanında

26.05.2022 18:28
DTSO Düzcespor'un yanında

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli Yönetim ve Meclis Üyeleri Düzcespor Kulübü'nü ziyaret etti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli Yönetim ve Meclis Üyeleri Düzcespor Kulübü'nü ziyaret etti.

Düzcespor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu ile bir araya gelen DTSO yönetimi, Düzcespor'un şampiyonluğu sebebiyle yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti.

Tuncay Şahin, "Düzcepor hepimizin değeridir. 22 yıl sonra gelen şampiyonluk bizleri mutlu etmiştir. Başta Gökhan Kapoğlu olmak üzere şampiyonlukta emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Önümüzdeki süreçte Düzcespor'a sahip çıkmak ve destek olmak adına herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Biz de Oda olarak Düzcsepor'un yanında olacağız. Kulübe gelir getirici kaynakların bulunması için istişareler yaparak, tüm kesimlerle birlikte çözüm bulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret; Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli Yönetim ve Meclis Üyeleri tarafından Düzcespor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu'na hediye takdimi ile sona erdi. - DÜZCE

DTSO Düzcespor'un yanında
DTSO Düzcespor'un yanında

YORUMLAR
500
DTSO meclis ve toplu komite toplantısı yapıldı DTSO meclis ve toplu komite toplantısı yapıldı Saniyede Kadın Eli'ne Delta Çoraptan destek Saniyede Kadın Eli'ne Delta Çoraptan destek
Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Ticaret, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor DTSO Düzcespor'un yanında - Son Dakika


Son Dakika
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
17:19 Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi
17:16 Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 18:47:03. #1.12#
SON DAKİKA: DTSO Düzcespor'un yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement