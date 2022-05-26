DTSO Düzcespor'un yanında

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli Yönetim ve Meclis Üyeleri Düzcespor Kulübü'nü ziyaret etti.

Düzcespor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu ile bir araya gelen DTSO yönetimi, Düzcespor'un şampiyonluğu sebebiyle yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti.

Tuncay Şahin, "Düzcepor hepimizin değeridir. 22 yıl sonra gelen şampiyonluk bizleri mutlu etmiştir. Başta Gökhan Kapoğlu olmak üzere şampiyonlukta emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Önümüzdeki süreçte Düzcespor'a sahip çıkmak ve destek olmak adına herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Biz de Oda olarak Düzcsepor'un yanında olacağız. Kulübe gelir getirici kaynakların bulunması için istişareler yaparak, tüm kesimlerle birlikte çözüm bulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret; Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli Yönetim ve Meclis Üyeleri tarafından Düzcespor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu'na hediye takdimi ile sona erdi. - DÜZCE