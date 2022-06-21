Dünya ikincisi halterci Burcu İldem Gerçekden, memleketi Aydın'da sevinçle karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya ikincisi halterci Burcu İldem Gerçekden, memleketi Aydın'da sevinçle karşılandı

21.06.2022 13:18
Dünya ikincisi halterci Burcu İldem Gerçekden, memleketi Aydın'da sevinçle karşılandı

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazanan Burcu İldem Gerçekden, memleketi Aydın'da davul zurnayla karşılandı.

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazanan Burcu İldem Gerçekden, memleketi Aydın'da davul zurnayla karşılandı.

Meksika'nın Leon kentinde 11-18 Haziran tarihlerinde yapılan Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonası'nda 71 kiloda mücadele eden ay-yıldızlı sporcu, koparmada 91 kiloyla gümüş, silkmede de 103 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonun ardından memleketi Aydın'a dönen 16 yaşındaki Burcu İldem Gerçekden için Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde karşılama töreni düzenlendi.

Ailesi, arkadaşları ve il müdürü Cenap Fillikçioğlu tarafından Türk bayrakları eşliğinde davul zurna ekibiyle karşılanan milli sporcu, gazetecilere, elde ettiği derecelerden dolayı gururlu olduğunu söyledi.

Kızlarda takım halinde dünya şampiyonu olduklarını kaydeden Gerçekden, "Bir yandan mutluyum, bir yandan hüzünlüyüm. Kendi branşımda birinci olabilirdim. Buna da şükür. Elimden geleni yaptım. 3 gün yol sürdü. O yorgunluğa rağmen iyi bir derece elde ettiğimi düşünüyorum. Mutluyum ama daha iyisi olabilirdi." dedi.

Antrenörü Meliha Sarıkoca da "Sakatlığı olmasaydı şampiyon olabilecek bir sporcumuzdu. Müsabakaya gitmeden önce de sporcumuz sakatlık yaşadı. Her şeye rağmen mücadelesiyle madalyasını ülkemize kazandırdı. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Orada da mücadele edecek. Kendisinden şampiyonluk bekliyoruz." diye konuştu.

Fillikçioğlu ise milli haltercinin daha önce de derecelerinin bulunduğunu anımsatarak, genç sporcudan olimpiyatlarda başarı beklediklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Domuz saldırısına uğrayan 'yarış atı' 15 metrelik çukura düşerek telef oldu Domuz saldırısına uğrayan 'yarış atı' 15 metrelik çukura düşerek telef oldu ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da mezuniyet töreni gerçekleştirildi ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da mezuniyet töreni gerçekleştirildi
Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya ikincisi halterci Burcu İldem Gerçekden, memleketi Aydın'da sevinçle karşılandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 13:25:20. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya ikincisi halterci Burcu İldem Gerçekden, memleketi Aydın'da sevinçle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement