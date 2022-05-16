Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda yarı finale yükselen milli sporcu Sema Çalışkan, bronz madalyayı garantiledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan Sema Çalışkan 70 kilo çeyrek final müsabakasında Polonyalı Daria Parada ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan ve ilk raundu 5-0 alan Sema, ikinci raundu da aynı skorla üstün tamamladı. Yakaladığı avantajı iyi kullanarak üstün oyununu sürdüren milli boksör, son raundu ve maçı 5-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Bronz madalyayı garantileyen Sema Çalışkan, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde İrlandalı Lisa Edel O'Rourke ile karşılaşacak.