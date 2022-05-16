Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

16.05.2022 20:32
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 75 kilo çeyrek final maçında Panamalı Atheyna Bylon'a yenilen milli boksör Büşra Işıldar elendi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 75 kilo çeyrek final maçında Panamalı Atheyna Bylon'a yenilen milli boksör Büşra Işıldar elendi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan milli boksör, çeyrek finalde Panamalı Atheyna Bylon ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk raundu dengeli geçerken Büşra, raundu 3-2 geride kapattı. İkinci rauntta toparlamak için daha atak bir oyun ortaya koyan Büşra, rakibinin açıklarından yararlanmasını önleyemedi ve raundu 4-1 verdi. Son 3 dakikalık bölümde de dönemeyen Büşra, maçı 4-1 mağlup tamamladı.

Büşra, 52 kiloda Beyza Saraçoğlu, 57 kiloda Esra Özyol, 60 kiloda Esra Yıldız ile 63 kiloda Gizem Özer'in ardından elenen 5. milli boksör oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

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Başakşehir, Türkiye, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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