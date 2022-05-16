Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

16.05.2022 21:14
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Şennur Demir, bronz madalyayı garantiledi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Şennur Demir, bronz madalyayı garantiledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan milli boksör, çeyrek finalde Kolombiyalı Diana Yubeli Romero Castro ile karşılaştı.

Mücadeleye iyi başlayan Şennur, ilk raundun son anlarında rakibine arka arkaya attığı yumruklarla hakemin saymasını sağladı. İlk raundu 5-0 alan milli boksör, iyi performansını ikinci rauntta da sürdürerek bu bölümü de 5-0 önde kapattı.

Son rauntta da üstün bir oyun ortaya koyan Şennur, bitime 1 dakika kala rakibinin devam edemeyeceğine hükmeden hakemin kararıyla galip ilan edildi.

Şennur, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, 70 kiloda Sema Çalışkan ve 81 kiloda Elif Güneri'nin ardından yarı finale yükselen 7. milli boksör oldu.

Milli boksör, yarı finalde 18 Mayıs Çarşamba günü Polonyalı Lidia Maria Fidura ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Şennur Demir, bronz madalyayı... Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Şennur Demir, bronz madalyayı... Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Başakşehir, Türkiye, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika


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