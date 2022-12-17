Dünya Kupası'ndaki dev final öncesi Bursa'da esnaf Arjantinli süperstar Lionel Messi için lokma dağıttı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda artık sona gelindi. Tüm dünya Arjantin ile Fransa arasında oynanacak finale kilitlendi. Zorlu mücadele öncesi Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir esnaf, pazar günü oynanacak Dünya kupası final maçı öncesinde Arjantin'in oyuncusu Lionel Messi'nin gol atması için ilçede 2 bin kişiye lokma dağıttı.
Lokma firmasına ücretini verip lokma dağıttıran Esnaf Hikmet Işık, "Malum Pazar günü final maçı oynanacak. Kupayı Arjantin'in almasını istiyoruz. Temennimiz Messi'nin de bir gol atıp Maradona'ya armağan etmesi. O yüzden bu lokmayı dağıttık. Afiyet olsun" dedi.
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