Dünya Kupası'ndaki dev final öncesi Bursa'da esnaf Arjantinli süperstar Lionel Messi için lokma dağıttı

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda artık sona gelindi. Tüm dünya Arjantin ile Fransa arasında oynanacak finale kilitlendi. Zorlu mücadele öncesi Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.

2 BİN KİŞİYE LOKMA DAĞITTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir esnaf, pazar günü oynanacak Dünya kupası final maçı öncesinde Arjantin'in oyuncusu Lionel Messi'nin gol atması için ilçede 2 bin kişiye lokma dağıttı.

"TEMENNİMİZ MESSİ'NİN GOL ATMASI"

Lokma firmasına ücretini verip lokma dağıttıran Esnaf Hikmet Işık, "Malum Pazar günü final maçı oynanacak. Kupayı Arjantin'in almasını istiyoruz. Temennimiz Messi'nin de bir gol atıp Maradona'ya armağan etmesi. O yüzden bu lokmayı dağıttık. Afiyet olsun" dedi.