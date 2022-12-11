Portekiz maçında sedyeyle sahadan çıkan Saiss'in, "Fransa maçına çıkabilmek için her şeyi yapacağım" sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı - Son Dakika
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Portekiz maçında sedyeyle sahadan çıkan Saiss'in, "Fransa maçına çıkabilmek için her şeyi yapacağım" sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı

11.12.2022 11:49

Dünya Kupası'nda sakat sakat oynayan Fas'ın Beşiktaşlı kaptanı Romain Saiss, Portekiz maçında sahadan sedyeyle ayrıldı. Ülkesinin tarihi zaferi sonrası, "Tek bacakla oynuyorum. Fransa maçına çıkabilmek için her şeyi yapacağım" diyen Saiss, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.

2022 Dünya Kupası'nda Fas rüyası devam ediyor. Kanada, Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıkan Fas'ın rüyası yarı finale kadar uzandı.

İSPANYA VE PORTEKİZ'İ ELEDİLER

Son 16 turunda İspanya'yı eleyen Fas, çeyrek finalde de Portekiz'i turnuvanın dışına itti. Fas, yarı finalde son şampiyon Fransa ile kozlarını paylaşacak. Belçika, Hırvatistan, İspanya ve Portekiz'den gol yemeyen Fas'ta Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss, büyük katkı verdi.

Herkes üzüldü ama artık kızdırıyor! Beşiktaşlıları çıldırtan açıklama

SAKAT SAKAT OYNUYOR

Ancak turnuvada sakat sakat oynayan Saiss, Portekiz maçını sedyeyle terk etti. Gözyaşlarına boğulan futbolcunun çektiği acı herkesin yüreğine dokundu.

Herkes üzüldü ama artık kızdırıyor! Beşiktaşlıları çıldırtan açıklama

KULÜP KARİYERİNİ RİSKE ATIYOR

Saiss, maçtan sonra yaptığı açıklamayla Beşiktaşlıları kızdırdı. Tecrübeli stoper, "Neredeyse tek bacakla oynadım. Yarı final maçına çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Fas olarak neyi başardığımızın farkında değiliz" dedi.

Sosyal medyadan gelen bazı tepkiler:

Herkes üzüldü ama artık kızdırıyor! Beşiktaşlıları çıldırtan açıklama
Herkes üzüldü ama artık kızdırıyor! Beşiktaşlıları çıldırtan açıklama
Herkes üzüldü ama artık kızdırıyor! Beşiktaşlıları çıldırtan açıklama
Herkes üzüldü ama artık kızdırıyor! Beşiktaşlıları çıldırtan açıklama
Herkes üzüldü ama artık kızdırıyor! Beşiktaşlıları çıldırtan açıklama
Herkes üzüldü ama artık kızdırıyor! Beşiktaşlıları çıldırtan açıklama
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Romain Saiss, Beşiktaş, Katar, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Portekiz maçında sedyeyle sahadan çıkan Saiss'in, 'Fransa maçına çıkabilmek için her şeyi yapacağım' sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Portekiz maçında sedyeyle sahadan çıkan Saiss'in, "Fransa maçına çıkabilmek için her şeyi yapacağım" sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı - Son Dakika
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