2022 Dünya Kupası'nda Fas rüyası devam ediyor. Kanada, Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıkan Fas'ın rüyası yarı finale kadar uzandı.
Son 16 turunda İspanya'yı eleyen Fas, çeyrek finalde de Portekiz'i turnuvanın dışına itti. Fas, yarı finalde son şampiyon Fransa ile kozlarını paylaşacak. Belçika, Hırvatistan, İspanya ve Portekiz'den gol yemeyen Fas'ta Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss, büyük katkı verdi.
Ancak turnuvada sakat sakat oynayan Saiss, Portekiz maçını sedyeyle terk etti. Gözyaşlarına boğulan futbolcunun çektiği acı herkesin yüreğine dokundu.
Saiss, maçtan sonra yaptığı açıklamayla Beşiktaşlıları kızdırdı. Tecrübeli stoper, "Neredeyse tek bacakla oynadım. Yarı final maçına çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Fas olarak neyi başardığımızın farkında değiliz" dedi.
Sosyal medyadan gelen bazı tepkiler:
Son Dakika › Spor › Portekiz maçında sedyeyle sahadan çıkan Saiss'in, 'Fransa maçına çıkabilmek için her şeyi yapacağım' sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı - Son Dakika