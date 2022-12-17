Hırvatistan, Fas'ı yenerek 2022 Dünya Kupası'nda 3. oldu

Dünya Kupası üçüncülük maçında, yarı finalde Arjantin'e kaybeden Hırvatistan ile Fransa'ya mağlup olan Fas karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hırvatistan, 2-1 kazandı.

DÜNYA KUPASI'NDA 3. OLDULAR

Karşılaşma oldukça tempolu başlarken Hırvatistan, 7. dakikada Gvardiol ile 1-0 öne geçti. Bu gole hemen 2 dakika sonra cevap veren Fas, 9. dakikada Dari ile eşitliği sağladı. 42. dakikada ise Orsic, Hırvatistan'ı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca Hırvatistan, Fas'ı yenerek Dünya Kupası'nda 3. oldu.

HIRVATİSTAN'IN KUPA MACERASI

Hırvatistan yarı finalde Arjantin'e 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Hırvatistan, Dünya Kupası macerasına Fas beraberliğiyle başladı, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

FAS TARİH YAZDI

Tarihinde ilk kez yarı final oynayan Fas, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finale yükselemedi. Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.