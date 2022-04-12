Dünya, Mert Hakan Yandaş'ın derbideki hareketiyle dalga geçiyor! - Son Dakika
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Dünya, Mert Hakan Yandaş'ın derbideki hareketiyle dalga geçiyor!

12.04.2022 20:45
Dünya, Mert Hakan Yandaş'ın derbideki hareketiyle dalga geçiyor!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede Marcao'nun mudahalesiyle yere düşen Mert Hakan Yandaş'ın attığı peş peşe taklalar sosyal medyada büyük ilgi çekmişti. İngiliz medyası manşete taşıdığı Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı hareketle çocuğa benzetildiğini ifade etti.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Nefes kesen mücadelede Marcao'nun darbesiyle yerde kalan Mert Hakan Yandaş'ın hareketi İngiltere'de manşet oldu.

Dünya, Mert Hakan Yandaş'la dalga geçiyor! Derbideki hareketiyle çocuğa benzetildi

"5 TAKLA ATTI"

Mert Hakan Yandaş önündeki boş alanı değerlendirip atağa çıktığı sırada Marcao'nun müdahalesiyle yere düşmüş ve üst üste taklalar atmıştı. İngiltere'den The Sun, sarı-lacivertli futbolcunun bu hareketini "Küçük çocuk gibi davrandı. Fenerbahçe'nin yıldız Mert Hakan Yandaş Galatasaray karşılaşmasında 5 takla attı." ifadeleriyle haberleştirdi.

Dünya, Mert Hakan Yandaş'la dalga geçiyor! Derbideki hareketiyle çocuğa benzetildi
Dünya, Mert Hakan Yandaş'la dalga geçiyor! Derbideki hareketiyle çocuğa benzetildi
Dünya, Mert Hakan Yandaş'la dalga geçiyor! Derbideki hareketiyle çocuğa benzetildi
Dünya, Mert Hakan Yandaş'la dalga geçiyor! Derbideki hareketiyle çocuğa benzetildi
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Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya, Mert Hakan Yandaş'ın derbideki hareketiyle dalga geçiyor! - Son Dakika


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