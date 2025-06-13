Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de

13.06.2025 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ev sahipliğinde Dünya Motosurf Şampiyonası 21-22 Haziran'da Çeşme'de yapılacak.

- Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de düzenlenecek

Ak Parti Milletvekili Kasapoğlu: " Cudi Dağı'nda raket sesleri duyulmakta"

Ak Parti Milletvekili Kasapoğlu: "Sporun sesini daha yukarılara taşımak için adımlar attık"

İZMİR - Türkiye'nin ilk kez sahipliği yapacağı Dünya Motosurf Şampiyonası'nın lansman töreni gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşma yapan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Artık Şırnak'ta, Cudi Dağı'nda raket sesleri duyulmakta, Motosiklet Federasyonumuz Tunceli'de, Munzur'da faaliyetler gerçekleştirmekte. Sporun sesini daha yukarılara taşımak için adımlar attık ve bundan sonra da bu sesi daha gür çıkarma adına hep birlikte koşmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye, motorlu sörf sporunun önde gelen organizasyonlarından biri olan Dünya Motosurf Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yapacak. 21-22 Haziran tarihlerinde Çeşme Altınkum sahilinde başlayacak olan yarışmaya 16 ülkeden 7 farklı kategoriden 80 yarışmacı katılacak. Şampiyonada 5 de Türk sporcu mücadele edecek. Etkinliğin tanıtım töreni bugün bir otelin konferans salonunda düzenlendi. Programa; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancı, sporcular ve gazeteciler katıldı.

Kasapoğlu: "Türkiye, her alanda olduğu gibi sporda da büyük bir dönüşüm yaşamıştır"

Dünya Motosurf Şampiyonası lansman töreninde konuşan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Motosurf Dünya Şampiyonası'nın öncesinde bu güzel organizasyonu tanıtmak ve bu organizasyon öncesinde birliğimizi, beraberliğimizi ifade etmek üzere buradayız. Bu anlamlı çalışmanın Motosurf Dünya Şampiyonası'nın İzmir'imiz, Türkiye'miz ve sporumuz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye artık bir spor ülkesidir. En uç noktasından en merkezi noktasına kadar ülkemizin her köşesi, sporun farklı branşları için zengin altyapılara sahiptir. Çeyrek asra yakın bir süredir Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, her alanda olduğu gibi sporda da büyük bir dönüşüm yaşamıştır ve bu dönüşüm devam etmektedir. Artık Şırnak'ta, Cudi Dağı'nda raket sesleri duyulmakta, Motosiklet Federasyonumuz Tunceli'de, Munzur'da faaliyetler gerçekleştirmektedir. Sporun sesini daha yukarılara taşımak için adımlar attık ve bundan sonra da bu sesi daha gür çıkarma adına hep birlikte koşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İzmirimiz'de spor altyapısını çok ama çok güçlü hale getirdik"

İzmir'de spor alanında yapılan yatırımlara da değinen Kasapoğlu, "İzmirimiz'de spor altyapısını çok ama çok güçlü hale getirdik; 30 ilçemizde havuzundan tenis altyapısına, voleybola, futbola, basketbola, bireysel branşlara kadar her alanda artık çok güçlü bir altyapı var. Beydağ'dan Kiraz'a, Karaburun'a, Çeşme'ye, Urla'ya kadar her yerde ya tamamladığımız ya da tamamlanmak üzere olan tesisler bulunuyor. Dolayısıyla İzmir'in bugünkü spor altyapısı ve spordaki öncü rolü sadece futbolda değil; futboldaki güzide kulüpleriyle, basketboldaki başarılarıyla, voleyboluyla, yelkeniyle, su sporlarının farklı alanlarıyla, jimnastiğiyle, atletizmiyle artık yoluna daha hızlı bir şekilde devam eden bir marka haline gelmiş durumda ve bu markayı birlikte daha güçlü hale getireceğiz. Çünkü bu organizasyon Türkiye'de ilk kez düzenleniyor ve bu çerçevede hem motosiklet hem de su sporları alanında yeni bir açılımı, yeni bir başlangıcı hep birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Dünya Motosurf Şampiyonası'nın Türkiye'de ilk kez İzmir'de gerçekleştirilmesinden federasyon adına büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise çok kısa bir sürede su sporlarında Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'ye ve İzmir'e kazandırdıklarını belirtti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Politika, Altınkum, Türkiye, Ekonomi, Çeşme, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Bulutlara komşu“ 161 metrelik kaydırak adrenalin tutkunlarını ağırlıyor "Bulutlara komşu" 161 metrelik kaydırak adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
İran’da enerji krizi Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti İran'da enerji krizi! Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti
Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı Genç kadından “başörtüsü“ iddiası Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından "başörtüsü" iddiası
Tire’de Çift Cinayeti ve İntihar Tire'de Çift Cinayeti ve İntihar
İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
İsmail Kartal Persepolis’e Süper Lig’den transfer istiyor Çok sürpriz bir isim İsmail Kartal Persepolis'e Süper Lig'den transfer istiyor! Çok sürpriz bir isim
Gümüşhane’de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti Gümüşhane'de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Emre Mor’dan sürpriz transfer Emre Mor'dan sürpriz transfer

14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
13:30
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
12:33
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
20:55
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
20:52
Fenerbahçe’nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray’a imza attı
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı
20:28
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı
Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı
20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
20:15
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
20:08
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux’dan dünyaya Gazze çağrısı
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'dan dünyaya Gazze çağrısı
20:08
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
19:47
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
19:27
Emre Mor’dan sürpriz transfer
Emre Mor'dan sürpriz transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 15:41:18. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.