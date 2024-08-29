Dünya Şampiyonu Boksör Hasan Al, Evde Spor Salonu Kurarak Gençleri Yetiştiriyor - Son Dakika
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Dünya Şampiyonu Boksör Hasan Al, Evde Spor Salonu Kurarak Gençleri Yetiştiriyor

Dünya Şampiyonu Boksör Hasan Al, Evde Spor Salonu Kurarak Gençleri Yetiştiriyor

Sivaslı boksör Hasan Al, evinin bodrumunda kurduğu spor salonunda kendisi gibi şampiyonlar yetiştirmek için çalışıyor. Al, Türkiye'nin ilk profesyonel dünya şampiyonu ve üç ayrı profesyonel kıtalar arası şampiyonluğu elde etmiş bir boksördür.

29.08.2024 15:43
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Sivaslı Dünya Şampiyonu Boksör Hasan Al, evinin bodrumunda kurduğu spor salonunda kendisi gibi şampiyonlar yetiştirmek için ter döküyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Yüreğil köyünde dünyaya gelen Hasan Al, 4 yaşındayken ailesi ile birlikte Danimarka'ya yerleşti. 1988 yılında boksöre başlayan Al, 2 sene sonra Türkiye Yıldızlar'da Danimarka şampiyonu oldu. 7 sene üst üste çıktığı her siklette Danimarka şampiyonu olan Al, ardından 1996 yılında Amatör Avrupa şampiyonu, 1998 yılında ise Türkiye'nin ilk profesyonel dünya şampiyonu ve üç ayrı profesyonel kıtalar arası şampiyonluğu elde etti. 2004 yılında sporu bırakan al memleketi Şarkışla ilçesine dönerek kendisi gibi sporcular yetiştirmek için kolları sıvadı. 3 katlı evinin bodrum katını spor salonuna dönüştüren Al, başarı sporcular yetiştirmek için ter döküyor.

"Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz"

Cengizhan Yılmaz, hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini söyleyerek, " Hocamızın tecrübeleri neticesinde daha iyi yere geleceğimizi düşünüyorum. Bu süreçtede hocamıza çok teşekkür ediyorum. Yerimiz küçük. Salonumuz küçük ama hocamız büyük. İsteğimiz arzumuz büyük. İlk önce Türkiye sonra Avrupa ve daha sonra Dünya şampiyonu hedefimiz var. Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz" dedi.

Eren Polat ise dövüş sporlarına merakı olduğunu ifade ederek, " İki aydır Hasan hoca ile beraberiz. Daha önce muay thai yapıyordum ve şampiyonluğum var. Yeniden dövüş sanatlarına ilgim oldu. Bırakmak zorunda kalmıştım. Şuan devam ediyorum" diye konuştu.

"Şampiyonluk hedeflerimiz var"

"Hedefim şampiyon çıkarmak"

Antrenör Hasan Al, şampiyonluk hedeflerinin olduğuna değinerek, " 1976 yılında Danimarka'ya gittim. 1988 yılında amatör boksa başladım. İki sene sonra önce bölge şampiyonu daha sonra gençler Danimarka şampiyonu oldum. Bunun üzerine 7 kere Danimarka bölge şampiyonu, 5 kere Danimarka şampiyonu, 1 amatör Avrupa şampiyonu, 1997 yılında profesyonel kıtalar arası şampiyonu oldum, 1998 yılında profesyonel Dünya şampiyonu ve ayrıca iki kıtalar arası şampiyonluğum oldu. Boksu bıraktım. Danimarka'da antrenörlük yaptım. Memleketim Şarkışla'ya dönüp gençlerimize hizmet vermek istedim. Gençleri kötü alışkanlıklardan çekebilirsem ne mutlu bana. Şampiyonluk hedeflerimiz var. İlçemizde büyük bir potansiyel var. Hedefim şampiyon çıkarmak. Bu evin bodrumunda olacak bir iş değil" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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