Dünya şampiyonu milli eskrimci Aleyna Ertürk Ankara'ya geldi - Son Dakika
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Dünya şampiyonu milli eskrimci Aleyna Ertürk Ankara'ya geldi

12.04.2022 11:00
Dünya şampiyonu milli eskrimci Aleyna Ertürk Ankara'ya geldi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan milli eskrimci Aleyna Ertürk, Ankara'ya geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan milli eskrimci Aleyna Ertürk, Ankara'ya geldi.

Aleyna, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Karşılama törenine Aleyna'nın anne ve babasının yanı sıra Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, Olimpiyat Koordinatörü Recep Koç ve diğer ilgililer katıldı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Şampiyonası, Ankara, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu milli eskrimci Aleyna Ertürk Ankara'ya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya şampiyonu milli eskrimci Aleyna Ertürk Ankara'ya geldi - Son Dakika
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