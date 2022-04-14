Dünyaca ünlü Avusturyalı Şampiyon Erciyes'te - Son Dakika
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Dünyaca ünlü Avusturyalı Şampiyon Erciyes'te

14.04.2022 00:59
Dünyaca ünlü Avusturyalı Şampiyon Erciyes'te

Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı kış ve dağ turizm destinasyonu olan Erciyes uluslararası kayak camiasında da her geçen yıl daha fazla duyulup merak uyandırıyor.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı kış ve dağ turizm destinasyonu olan Erciyes uluslararası kayak camiasında da her geçen yıl daha fazla duyulup merak uyandırıyor. Yıl boyunca dünyanın dört bir yanından yabancı misafirleri ağırlayan Erciyes dünyaca bilinen kayak şampiyonlarının da ilgisini çekmeye başladı.

Geçtiğimiz dönemde kaymak için Erciyes'e gelen Freeride Kayak Dünya Şampiyonu Aurelien Ducroz ve arkadaşı Romain Grojean'ın ardından, dünyaca ünlü kayakçı Marc Girardelli de geçtiğimiz hafta sonu Rusya ve Avusturya'dan arkadaşları ile birlikte Erciyes'te kayak yapmaya geldi. Türkiye'de ilk defa bir kayak merkezine geldiğini söyleyen usta kayakçı, üç gün boyunca Erciyes pistlerinin tadını çıkardı.

Erciyes'i çok beğendiğini ifade eden Avusturyalı kayakçı Marc Girardelli, "Bu tatil Türkiye'nin dağlarında ilk deneyimim ve Erciyes muhteşem bir yer; çok keyif aldım. Nisan ayında bile inanılmayacak derecede çok iyi kar var, pist durumu harika. Erciyes çok büyük ve yüksek bir dağ ve kayak merkezi olarak çok iyi planlanmış. Daha da önemlisi Alpler kalitesinde işletiliyor. Rusya ve Avusturya'dan gelen arkadaşlarımla birlikte Kayseri'de çok keyifli zaman geçirdiğim için çok mutluyum. Gelecek yıl profesyonel hedeflerle de Erciyes'e daha fazla gezi planlayacağım. Türkiye'de kayak deneyimine sahip olmaları için Avusturya, İsviçre, Almanya ve İtalya'dan Kayseri'ye arkadaşlarımı çevremdeki kayakçıları getireceğim" dedi. - KAYSERİ

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Avusturya, Türkiye, Erciyes, Turizm, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü Avusturyalı Şampiyon Erciyes'te - Son Dakika


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