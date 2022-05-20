Dursun Özbek: "12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyoruz" - Son Dakika
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Dursun Özbek: "12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyoruz"

20.05.2022 17:51
Dursun Özbek: "12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, listesini divan başkanlığına teslim etti.

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, listesini divan başkanlığına teslim etti. 12 Haziran'ı sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Özbek, "Galatasaray'ın mali bağımsızlığını ve sporda başarılı sürecini kulübümüze yaşatmak üzere projelerimiz var" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 4-11 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda aday olan Dursun Özbek listesini Nef Stadyumu'nda bulunan divan başkanlığına teslim etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "Bugün tarihi bir gün. Seçim için müracaatımızı yaptık. Bu süreçte bana inanan, benle beraber yürümeyi kabul eden bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçeceğiz. Bu süreçte seçim yarışına giren değerli Eşref kardeşime de başarılar diliyorum. Bildiğiniz gibi 11 Haziran'da seçimimiz var. 12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyoruz. Galatasaray'ın mali bağımsızlığını ve sporda başarılı sürecini kulübümüze yaşatmak üzere projelerimiz var. Bu projelerimizi 12 Haziran'dan sonra devreye almak için sabırsızlanıyoruz. Bildiğiniz gibi bugünden itibaren başlayan seçim sürecinde de bu projeleri anlatacağız. Biz Galatasarayız. Bizde sen-ben yok. Sadece Galatasaray var. Biz büyük bir aileyiz. Bu seçim sürecinde, Galatasaray'ın etik değerlerine yakışan bir yarışma olacağını biliyorum. Hep öyle olmuştur. Bu hizmet yarışına giren herkese de bu seçimin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah kazanan Galatasaray olacak"

Ekibinin Galatasaray'a gönül vermiş isimlerden oluştuğunu vurgulayan Özbek, "Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir ekibimiz var. Geçmişten aldığımız dersler var. Geçmişten gelen deneyimimiz var. Ekibe baktığınız zaman zaten şu an gelemeyen arkadaşlarım var. Listeyi okuduğunuz zaman liste her şeyi söylüyor. Geçmişten gelen deneyimlerle de bundan sonraki süreci Galatasaray'a çok faydalı yöneteceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Erden kardeşim de planladığımız gibi Sportif AŞ'de yer alacak. Ayrıca kendisinin çok deneyimli olduğu gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde de en önde kulübüne hizmet edecek. Kendisine vereceği katkılardan dolayı teşekkür ederim. Bir teşekkür de ekibimde bulunan değerli kardeşim Cemal Özgörkey, Metin Öztürk kardeşim ve bütün arkadaşların hepsine başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir süreç olacak. İnşallah kazanan Galatasaray olacak" şeklinde konuştu.

Metin Öztürk ile birleşmeleriyle ilgili olarak sorulan soruya Özbek, "Biz hep beraberiz. Birleşme diye bir şey yok. Galatasaray'da birleşme ayrılıklarda olur. Bizim bir aile olduğumuzu söyledim. Bir ailenin bireyleriniz sadece" diye cevap verdi.

Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesinde; Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmet İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Dikran Gülmezgil yer aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Metin Öztürk, Dursun Özbek, Galatasaray, Haziran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek: '12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyoruz' - Son Dakika


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