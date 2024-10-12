Dursun Özbek: Florya Projesine Güvenin

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya projesiyle ilgili kimsenin endişesinin olmamasını söyleyerek, "Biz sizlerin emanetini taşıyoruz. Hiç endişe etmeyin. Kendi malımızdan daha fazla sahip çıkmak üzere ben ve arkadaşlarımız elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda devam ediyor. Toplantıda üyelerin konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Florya arazisinin herkesin dikkatini çektiğini ifade eden Özbek, "Hem genel kurul üyelerimizin hem de rakiplerimizin dikkatini çeken bir proje. Florya projesini Galatasaray kazandırmak için arkadaşlarımla çok çaba sarf ettik. 21 dönüm Galatasaray'ın tapulu malıydı. Daha sonra 40 küsur dönümü de geliştireceğimiz projeler için sizlerden onay almıştık. Sizlerin onayıyla gelişen bir proje. Kimsenin endişesi olmasın. Biz Florya'nın yerine daha mükemmel, daha geniş arazide, daha modern tesisi kazandırmak için, Florya'nın futbolu barındırması zor olduğu düşünerek yeni proje geliştirdik. Biz oradan çıktıktan sonra Florya arsa olarak orada duracak. Elimizdeki mevcut araziyi yeniden değerlendirme çerçevesinde bize gereken yetkileri verdiniz. Yapmamız gereken yönetime güvenmek. Bir konu çok önemli. Biz sizlerin emanetini taşıyoruz. Hiç endişe etmeyin. Kendi malımızdan daha fazla sahip çıkmak üzere ben ve arkadaşlarım bu konuda gereken her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

Başkan Özbek, karaborsa bilet olayıyla ilgili konuyu da bizzat kendisinin takip ettiğini ifade etti.

"Çok kısa zaman sonra Florya'ya veda partisi yapacağız"

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ile ilgili gelen eleştirilere de cevap veren Dursun Özbek, "Kemerburgaz'a çok daha önce taşınmak durumdaydık. İkisi birbirini tetikliyor. Florya projesinin başlaması için Kemerburgaz'a taşınmak gerekiyor. Florya projesinin bitmesi için her şeyi yapıyoruz. Ülkemiz içinde bulunduğu ekonomik koşullar çerçevesinde zaman zaman beklemediğimiz olaylarla karşılaşıyorsunuz. Bunu mesele yapmadan eskisinden çok faal bir organizasyon var şu an orada. Nazar değmesin istiyorum. Daha önce verdiğim tarihlerde size mahcup oldum. Çok uzun bir süre değil. İki şeyi planlıyoruz. Florya bizim için çok önemli bir yerde. Çok kısa zaman sonra orada veda partisi yapacağız. Eş zamanlı olarak da Kemerburgaz'a merhaba partisi yapacağız" şeklinde konuştu.

Galatasaray'a hizmet için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Özbek, "Elbette hatalarımız var. Biz sizlere mahcup olmak istemiyoruz. Beraber çalıştığımız kişiler Galatasaray ile büyümüş kişiler. Bunun bilincinde çalışmalarımızı titizlikle yapıyoruz. Sizlerin tenkitlerinizi dinledik. Eleştirileri not aldık. Hiç merak etmeyin. Genel kurul bizim en büyük organımız. Genel kurulun verdiği kararlar hiçbir şekilde tartışılmaz. Bugün size 1 sene boyunca verdiğimiz hizmetin hesabını vermeye çalıştık" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL